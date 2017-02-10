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Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü

Görüşmede ikili işbirliği ele alındı

10 Şubat 2017 01:24

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre başta askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında olmak üzere müttefiklik ve ortaklık temelinde ikili işbirliğinin yoğunlaştırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kalındı. Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye-ABD ilişkilerinde 'yeni bir gün' ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı ayrıca, 9 Şubat'ta Suriye’nin El Bab bölgesinde hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini iletti, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer alacaklarının altını çizdi.Yıldırım, Pence’e taziye dilekleri için teşekkür etti.

Pence'i yeni görevi için tebrik eden Yıldırım, Türkiye'nin bazı bölgesel konularda tutumunu ve yeni yönetim ile yakın işbirliği içerisinde çalışma isteğini dile getirdi.

 

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