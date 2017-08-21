Singapur (DHA) - Singapur\'da katıldığı ISEAS Yusuf İshak Enstitüsü tarafından 41\'incisi düzenlenen \"Singapore Lecture\" konferansında konuşan Başbakan Yıldırım, \"Singapur\'la serbest ticaret anlaşmasının onay süreci tamamlandı. 1 Ekim\'den itibaren yürürlüğe girecek\" dedi.

Başbakan Yıldırım, \"Bizim dış politikadaki anlayışımız, Türkiye geliştikçe çevresi de değişecek ve kalkınacak. Bu bağlamda dostlukları artırmak, düşmanlıkları azaltmak, dış politikamızın ana temellerinden birini oluşturuyor\" dedi.

Türkiye\'nin, farklı ekonomik ve stratejik havzalar arasında köprü ve buluşma noktası olmasının yanı sıra çevresi için ekonomik kalkınma görevini sürdüren bir ülke olduğunu söyleyen Yıldırım, Avrupa\'nın doğu ekseninde gelişmiş ekonomisiyle Asya\'nın merkezindeki dev ticaret üssü Singapur arasında organik bir bağlantı kuran iki ülke arasındaki köprünün öneminin, her iki ülkenin çevresine ekonomik katkıları göz önüne alındığında daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Yıldırım, \"Bu yüzden iki ülke olarak birlikte yapacağımız çok faydalı ve o kadar verimli işler olduğunu düşünüyorum. Daha gelişmiş, daha müreffeh bir dünya için birlikte çalışabilir, ülkelerimizi geleceğe hazırlarken çevre ülkelere de katkı sağlayabiliriz.\" dedi.

\"Türkiye, iyi bir iş ortağı, güvenilir bir dost, etkin bir mesai arkadaşıdır\"

Yıldırım, \"Diplomatik temsil alanında da bunun öneminin farkındayız. 236 dış misyonumuzla Birlemiş Milletler\'in 5 daimi ülkesinin ardından en geniş temsil ağına sahip ülke Türkiye\'dir. Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin bir göstergesidir. Ülkemizdeki yabancı temsilcilik sayısı da benzer şekilde artmış ve 264\'e çıkmıştır. Türkiye, iyi bir iş ortağı, güvenilir bir dost, etkin bir mesai arkadaşıdır. Türkiye bugün dünyanın 17\'nci, Avrupa\'nın 6\'ncı büyük ekonomisi ve G20 üyesi bir ülkedir. Satın alma gücü paritesiyle 2 trilyon dolar civarındaki gayri safi hasılasıyla dünyanın 13. büyük ekonomisi konumundadır. Hem Avrupa hem Asya\'da yer alan bununla da yetinmeyip tüm coğrafyalara açılan ülkemiz, küresel alanda günden güne etkin bir rol oynamaktadır. Afrika, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler\'e yönelik açılım ve ortaklık politikalarımızın, dış politika gündeminde önemli yeri vardır. Bu politikalarla beraber ticaretimiz Afrika\'ya son 14 yılda 6, Latin Amerika\'ya 7 kattan fazla artış sağlamıştır.



ASEAN ülkeleriyle aynı dönemdeki ticaret hacmindeki artışımız 6 kat artmış, Doğu Asya, Çin, Güney Kore ülkeleriyle dokuz katın üzerine çıkmıştır. Türkiye\'nin temel dış politika eksenleri bugün de güncelliğini korumaktadır. Avrupa Birliği, ülkemiz için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. AB ile çok boyutlu ve köklü ilişkilerimiz var. AB ile Gümrük Birliği içinde olan tek aday ülkeyiz. Türkiye, AB\'nin beşinci büyük ticaret ortağı ve AB ile ticaretimiz yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliği\'ni güncelleyerek ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyoruz ve bunun başarılabileceğini öngörüyoruz\" dedi.

Yıldırım, Türkiye\'nin, Avrupa-Atlantik güvenliğinin ve savunma politikasının temel taşı olarak kabul ettiği NATO\'nun en önemli üyelerinden biri olduğunu, terörle mücadele dahil olmak üzere ittifakın güncel tehditler karşısında uyarlanması bağlamında önemli yönlendirici rol oynadığını belirtti.

Türkiye\'nin çok taraflı diplomasi alanında Birleşmiş Milletler çatısı altında aktif çalışmalara devam ettiğini, çeşitli girişimlere öncülük ettiğini vurgulayan Yıldırım, \"Finlandiya ile başlattığımız ve eş başkanlığını yürüttüğümüz \'Barış için Arabuluculuk\' girişimi, benzer şekilde İspanya ile başlayıp Birleşmiş Milletler seviyesine taşıdığımız Medeniyetler İttifakı küresel girişimleri bu anlamda iki örnektir. Türkiye, Balkanlar\'dan Akdeniz ve Ortadoğu\'ya, Karadeniz\'den Orta Asya\'ya uzanan coğrafyada iş birliğini ön plana çıkaran ve aktif politika izleyen bir ülkedir.\" dedi.

\"Gerek bölgemizde gerekse uzak coğrafyalarda daha çok dost kazanmayı hedefliyoruz\"

Başbakan Yıldırım, \"Mevcut dostluklarımızı güçlendirmeyi ve gerek bölgemizde gerekse uzak coğrafyalarda daha çok dost kazanmayı hedefliyoruz. Yakın çevremizdeki ülkeler ve komşularımızla diyaloğu geliştirmek için iş birliği fırsatlarına odaklanmış vaziyetteyiz. İnanıyoruz ki bütün sorunlar diyalog yoluyla çözümlenebilir. Bu çerçevede siyasi diyaloğun en üst düzeyde sürdürülmesi ve bütün alanlarda kapsamlı iş birliği yapılmasını sağlayan ikili düzeyde bakanlar kurullarını bir araya getiren yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasını hayata geçirdik. Hali hazırda bölgemizde bulunan 19 ülkeyle fiilen bu mekanizma çerçevesinde ilişkilerimizi derinleştiriyoruz. Bu mekanizmayı kurduğumuz ülkelerle ticaret hacmimiz, 2002 yılına nazaran 2016 yılında 5 kat artarak, 14 milyar dolardan 75 milyar dolara yükselmiştir. Komşu ülkelerle olan ticaretimiz ise 2002-2016 yılları arasında 4,6 kat artmış, 13 milyar dolardan 60 milyar dolar seviyesine gelmiştir\" diye konuştu.

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Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

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Singapur\'da katıldığı \"Singapore Lecture\" konferansında konuşan Başbakan Yıldırım, \"Singapur\'la serbest ticaret anlaşmasının onay süreci tamamlandı. Kısa süre içerisinde hayata geçecek\" dedi.



Yıldırım, \"Türkiye iyi bir iş ortağı, güvenilir bir dost, etkin bir mesai arkadaşıdır. Türkiye bugün G20 üyesi bir ülkedir. Satın alma paritesi, 2 milyar dolar gayrisafi hasılası ile dünyanın en büyük 13. ekonomisidir. Ülkemiz, küresel alanda etkin bir rol oynamaktadır\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım konferansta şunları söyledi:

\"Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika\'ya yönelik açılımlarımız dış politikada önemli bir yer tutuyor. Bu politikalarla birlikte, Asya\'ya yönelik ticaret hacmimiz 6 kat artmıştır. Türkiye\'nin temel dış politika eksenleri bugün de güncelliğini koruyor. AB üyeliği ülkemiz için stratejik hedeftir. AB ile Gümrük Birliği içindeki tek aday ülkeyiz. AB ile ticaretimiz yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliği\'ni güncelleyerek ticaret hacmini ikiye katlamak istiyoruz.

Türkiye, NATO\'nun da en önemli üyelerinden birisidir. Ülkemiz terörle mücadele dahil olmak üzere, ittifakta yönlendirici rol oynuyor. Türkiye, BM çatısı altında aktif çalışmalara devam etmektedir. Türkiye, işbirliğini ön plana çıkaran ve aktif bir politika izleyen bir ülkedir. Mevcut dostlukları güçlendirmek ve bölgemizde, gerekse uzak coğrafyalarda daha çok dost kazanmayı hedefliyoruz.

Aramızda imzalanan serbest ticaret anlaşması yeni nesil bir anlaşmadır. Bu anlaşmada kamu alım ve tarım gibi sektörler ilk defa yer almaktadır. Bu Singapur\'a verdiğimiz önceliğin bir neticesidir. Asya ile Avrupa\'yı birbirine bağlayan, modern İpek Yolu\'nu geliştirmek için bölgedeki ülkelerle yakın işbirliğimiz devam ediyor. Tarihi İpek Yolu\'nun yeniden canlandırılması vasıtasıyla, Asya\'nın yeniden odağa yerleştiğini görmekteyiz. 21. yüzyılın Asya\'nın yüzyılı olduğu tespiti çok doğru bir tespit olacak.