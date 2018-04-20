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Spor

Başbakan Yıldırım: "Güneş'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

"TFF gerekli araştırmaları ve soruşturmaları yapıyor" "Sorumlular mutlaka karşılığını görecek" Hakime TORUN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) Başbakan Binali Yıldırım, Küçükesat Bağcılar Camii'nde cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişk

20 Nisan 2018 17:41

\"TFF gerekli araştırmaları ve soruşturmaları yapıyor\"

\"Sorumlular mutlaka karşılığını görecek\"

Hakime TORUN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)

Başbakan Binali Yıldırım, Küçükesat Bağcılar Camii\'nde cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Dün oynanan ve maçın 57\'nci dakikasında gerçekleşen olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile ilgili yorum yapan Yıldırım, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'e geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:
\"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu dostluğa, futbola uyan bir şey değildir. Güneş\'e geçmiş olsun diliyorum. Ha anarşi ha orada yaşanan şiddet fark yok. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Başlangıçta takımların yöneticileri olmak üzere taraftarları futbolun keyfine, zevkine varmaya davet ediyorum. Şiddetle, kavgayla futbol olmaz ve takımlarımız bunu asla hak etmiyor. Böyle olaylar yüzünden kötü unvan sahibi olmaları ülkemize, Türk futboluna zarar veriyor. Ümit ederim bir daha bu olaylar yaşanmasın. Futbol Federasyonu da gerekli araştırma ve soruşturmaları yapıyor. Sorumlular mutlaka karşılığını görecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yıldırım\'ın açıklamaları

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