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Başbakan Yıldırım "Beyoğlu Sohbetleri" programında konuştu (1)

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen "Beyoğlu Sohbetleri" programında konuştu

27 Ocak 2018 00:06

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi\'nce düzenlenen \"Beyoğlu Sohbetleri\" programında konuştu.
Başbakan Yıldırım, \"Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Hatay\'da, Kilis\'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız. Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak\'ta, Suriye\'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada. ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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