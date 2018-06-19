Başbakan Yıldırım: 30 bin Suriyeli seçimlerde oy kullanacak

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Genel Seçimleri'nde, vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyelinin oy kullanıp kullanacağını söyledi.

İzmir'de medya mensupları ile buluşan Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak. Suriyeliler bizim misafirimiz memleketlerine gidecekler" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Münbiç konusunda 90 günlük bir yol haritası yaptık. Münbiç'te bizim askerlerimiz ve Amerikalılar devriye görevi yapıyor. YPG - PYD unsurlarının oradan tamamen çıkarılması ve oranın, asli unsurlarına teslimi olacak" şeklinde konuştu.