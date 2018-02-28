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Başbakan Yıldırım: 28 Şubat davasında en ağır cezayı alacaklar

"Hukukumuzu, namusumuzu çiğnetmeyeceğiz"

28 Şubat 2018 16:14

Başbakan Binali Yıldırım, 28 Şubat davasında sona gelindiğini belirterek, "Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık."İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Başbakan Yıldırım, "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" adlı programda konuştu.

"Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor"  diyen Yıldırım "Darveciler bu ülkenin geleceğini çaldılar. Başarılı yahut başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. Bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

"Hukukumuzu, namusumuzu çiğnetmeyeceğiz"

Başbakan Yıldırım, "Hukukumuzu, namusumuzu emperyalist emelleri olanlara ve onların kiraladığı hainlere asla çiğnetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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