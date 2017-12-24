Başbakan Yıldırım: 2018'de 110 bin memur alımı olacak

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında kamuya 110 bin memur alımının yapılacağını söyledi.

Kilis'te gazetecilere konuşan Yıldırım, 2018'de 110 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, Sağlık Bakanlığı'na 36 bin personelin, Milli Eğitim Bakanlığı'na da 20 bin öğretmen alınımının yapılacağını açıkladı.

Başbakan, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da 9 bin 500 kişinin alınacağını söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu:

"2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek."