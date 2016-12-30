Başbakan Yıldırım 2017'de emeklilere verilecek promosyon miktarını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılında emeklilere verilecek promosyon ücretiyle ilgili olarak açıklama yaptı. "1000 lira altında emekli mmaşı alanlara 300 lira, 1000-200 lira arası 375 lira, 2000 lira üzerine 450 lira ödeme yapılacak" diyen Yıldırım "Bunun yıllık tutarı ne diye merak edebilir vatandaşlar 5 milyar TL'lik bir kaynağı emeklilerimize emekli maaşlarına ilave olarak sağlamıştır. 3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı yapılacak. Bir seferde yapılacak. 2017'de ilk ay içinde tamamlanmış olacak" ifadesini kullandı. Yıldırım, promosyon ücretinin 3 ay içinde ödeneceğini belirtti.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

21 maddeydi bazı maddelerde değişiklik yapınca diğerleri ile birleştirme yoluna gidildi. 18 madde olarak Genel Kurul gündemine gelecek. Komisyondaki görüşmeler demokratik bir tahammül ile gerçekleşti. Komisyonlarda söylenecek ne söz varsa söylenir, makul olanlar değerlendirilir. Nitekim böyle olmuştur. Komisyonlarda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Genel Kurul'da çok teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik olmaz. Yapılacak çalışmalarla alınacak.

"Şimdiden gün vermek saat vermek yanlış olur"

Takvim nasıl olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Genel Kurul aşamasından sonra Cumhurbaşkanımızın onay süreci var. Ondan sonra referandum süreci var. Şimdiden gün vermek saat vermek yanlış olur. Bu süreçler birbirine bağlı. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olacaktır. Bu vesile ile sonuna geldiğimiz 2016 yılı zor bir yıl oldu. Darbe teşebbüsünden terörle mücadele yılı oldu.

"Ateşkes umarım kalıcı olur"

Dün itibariyle Suriye'de ateşkes için mutabakata varıldı. Türkiye ve Rusya aktif bir rol oynadı. Bu umarım kalıcı olur. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın yeni yılının hayır huzur ve kardeşlik getirmesine vesile olmasını diliyorum. Bu bereketli günde kışta kıyamette sınır boylarında vatandaşlarımız için görev yapan güvenlik birimlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu süreç herkese açıktır. Kimsenin ölümüne rıza göstermesini beklemeyiz.

"Bundan sonra siyasi süreç başlayacak"

Terörün yanında olmayan barışın yanında olan herkes bu sürecin bir üyesidir. Bundan sonra siyasi çözüm süreci başlayacak. Ülke için kim faaliyette bulunduysa bütün gruplar bir araya gelecek ve el sıkışacak. Refah için herkes elini taşın altına koyacak. Arkadaşlar terörle mücadele bir ortak anlayışı gerektiriyor. Hepimizin ortak amacı Suriye'de barışı huzur ve geleceği kurtarmak aynı zamanda terör yuvalarını da ortadan kaldırmak.

"Rusya ve ABD ile çalışmalarımız var"

Rusya ile çalışmalarımız var. ABD ile çalışmalarımız var. Bizim orada bulunmamızın amacı bellidir. Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak, terörle mücadele ve sınırlarımızı korumak.

"OHAL kararı 15 gün içinde gündeme gelecek"

OHAL'le ilgili kararı önümüzdeki 15 gün içinde gündeme gelecek, şu anda bir şey söylemeyeyim. Terörle mücadelede gidelecek ne varsa yapılacak. Hükümetimiz kararlılık içinde, en sahadaki en düşük kademedeki teröristle en yükseğin bizim için farkı yoktur.

Güvenlik güçleri, masum insanları öldürmeye kalkıyorsa hepsi bizim düşmanıdır. Adrese luzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse oraya nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar gideriz. Yurdun her köşesinde vatandaşlar güven içinde hissetmesi için arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Yılbaşı için genel olarak vatandaşlarımızın yeni yılı rahat geçirmesi için alınması gereken tedbirleri almak lazım. Emniyet tedbirlerini alalım ki üzülecek bir şey yaşamayalım.