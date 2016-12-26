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Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz

"Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman karşısında olduk"

26 Aralık 2016 21:28

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye hiçbir terör örgütünün zarar veremeyeceğini belirterek "Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz" dedi.

Yıldırım "Bu ülke, bu millet birbirine kenetlenirse, bu ayyıldızlı bayrağa sahip çıkarsa, hiç ama hiçkimse bize bir şey yapamaz" diye konuştu.

Kastomonu'da vatandaşlara hitap eden Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bunu 15 Temmuz'da gördük mü? 15 Temmuz gecesinde bombaların, saldırıların, mermilerin altında şehadet şerbetini içme, gazi olma pahasına ülkemizi alçaklardan koruduk mu? İşte tekrar görev düşerse, herkes bilsin ki 79 milyon ülkesini savunmaya gece gündüz hazırdır."

 

"Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman karşısında olduk"

 

"Birlik, beraberlik sayesinde ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya yükseltmeye ant içtik, ahdettik. Herkes bilsin ki bizim siyasetimiz, 81 ilimizin 79 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyasettir. Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman karşısında olduk, karşısında olmaya devam edeceğiz." 

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