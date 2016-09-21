Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da şehit olanların hepsinin ismi bir yerlere verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da şehit olanların hepsinin isminin bir yerlere verilerek ölümsüzleştireceğini" söyledi. "İstanbul’da, Ankara’da birer şehitlik yapıyoruz" diyen Yıldırım, "Geride bıraktıkları emanet de bizim emanetimizdir. Hükümetimiz bütün imkanları seferber etmektedir" ifadesini kullandı.

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Köşesi açılışında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Allah bizlere şehitlerimizle komşu olmayı nasip eylesin. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz asla ve asla bu millet tarafından unutulmayacak, unutturulmayacak. Çünkü 15 Temmuz, Türkiye’nin 2. kurtuluş mücadelesinin adıdır. Kimseye nasip olmayan büyük bir kahramanlık destanını bu yiğitlerimiz yazdı.

Cumhurbaşkanı’na sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı, ülkesine, bayrağına sahip çıktı. Karşılarında toplar, tanklar, uçaklar vardı, ağır silahlar vardı. Onların nesi vardı, Allah’ı vardı, imanı vardı, inancı vardı ve elinde de ay yıldızlı bayrağı vardı. Onun için, onların hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak bizim en asli görevimizdir.

Aziz şehitlerimiz, emanetiniz, emanetimizdir. Rahat uyuyun. Ben çok teşekkür ediyorum. Genel başkan yardımcımızın mütevazi ama bir o kadar da anlamlı bu faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum.

Şehitlerimizin hatırasını her yerde yaşatacağız. Hepsinin ismi bir yere verilecek. Hepsinin ismi ölümsüzleştirilecek çünkü bunu fazlasıyla hak ettiler. Bunun çalışması devam ediyor ve İstanbul’da, Ankara’da birer şehitlik yapıyoruz. Geride bıraktıkları emanet de bizim emanetimizdir. Hükümetimiz bütün imkanları seferber etmektedir.

Gerek FETÖ’yle, gerek bölücü terör örgütüyle mücadelede hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlerin bugün gösterdiğiniz sahiplenme ve dayanışma duygusu Türkiye’nin en büyük gücüdür, kaynağıdır, en büyük teminatımızdır. Bütün şehitlerimizin ruhuna el Fatiha."