Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da herkes bir oldu, ayrılık kalmadı

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, "O karanlık ve uzun gecede, milletimizle beraber tüm kurumlar, herkes bir oldu, beraber oldu. Ayrılık, gayrılık kalmadı" dedi.

"FETÖ bitti, BETÖ geldi bunlar vardiya çalışıyor" diyen Yıldırım, "Hangisi gelirse gelsin bu büyük millet karşısında vız gelir, tırs gider. Bunları da aşacağız. medeniyet yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmayacağız" diye konuştu.

Sabancı Holding Teknopark açılışında konuşan Başbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bölücü FETÖ terör örgütü darbe girişimi karşısında dimdik ayakta duran, demokrasimize sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. O karanlık gecede, milletimizle beraber tüm kurumlar, herkes bir oldu, beraber oldu. Ayrılık, gayrılık kalmadı. Çünkü tehlike büyüktü, tehlike Türkiye'nin geleceği ve demokrasisiydi. Darbe karşısında asla geri adım atmayacağız dedik, milletimizle kenetlendik ve bu belayı def ettik. 240 vatan evladını bu süreçte şehit verdik. Gerek FETÖ gerek bölücü terör örgütü saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.

Tabi hayat devam ediyor. Türkiye, dünya tarihinde hiçbir ulusa nasip olmayacak şekilde silahlı darbe girişimini silahsız bir şekilde püskürttüler. Darbeye kalkıştılar, darbe yeyip gittiler. Şimdi içeride bunun hesabını ödüyorlar. Darbe oldu, OHAL ilan ettik ama ilk günden bu OHAL'i millete değil kendimize ilan ettik. Bu darbenin hesabını sormamız lazım, sebeplerini ortadan kaldıracak yapısal düzenlemeleri ortadan kaldırmamız lazım.

Bir gün bile durmayacağız. Bunun en güzel örneği burada Fark oluşturmamız lazım, bilgiyi teknolojiye dönüştüreceğiz, akıl terini alın terine katacağız. Türkiye'yei 2023 hedeflerinde dünyanın parmakla gösterdiği sıraya getireceğiz. Petrolümüz yok ama genç nüfusumuz var, dünyayı fellik fellik gezen özel sektörümüz, kendini geliştiren üniversitelerimiz var. Üniversite, sanayi burada. Onları bir araya getiren Teknopark var.

Burada teknoloji üretilecek. Şimdi yapmamız gereken şey sattığımız her şeyin bilim değerini arttırmak. Akla para verme işi eskiden yoktu. 'Parayla akıl mı satın alınır' diyorlardı. Önce akla yatırım yapacağız. Akla yapıulan yatırım ülkeye çok daha büyük kazanç olarak geri dönecek. Sanayi, üniversite daha çok olacak. 2008'de AR-GE'ye verdiğimiz para yaklaşık 2 milyar lira. 2015'e geldiğimizde 6 milyarı geçmişiz. AR-GE'ye yatırımlarımızı arttırıyoruz. Kalkınma bakanlığımız çalışıyor, talepleri karşılamak için. Daha da destekler devam edecek. Girişimde hız bereket, trafikte hız felakettir. Üretimde hız berekettir. İş aş imkanları oluşturacağız vatandaşlarımıza. Dışarı satarken azimli, alırken nazlı olacağız. Dolayısıyla cari açığımızı da azaltacağız. Daha çok üretip daha çok satacağız. Daha çok insana iş bulacağız. Bu şekilde 2002 yılında sadece 2 tane Teknopark'ımız vardı. Şimdi 64 Teknoparkımız var.

Artık arkadan gitmek yok yan yana yürüyeceğiz.Osmangazi Köprüsü'nü Türkler yaptı, Japonlar taşerondu. Artık böyle. Bunlar, polisi, yargıyı, askeri, ticareti ele geçirmiş. Ülkenin sahibi de benim kurumların sahibi de benim demeye getirmiş. 15 Temmuz gecesi her şey ayan beyan ortaya çıktı. Zamanımız kısa, işimiz çok. Siz üretmeye devam edin. Siz Türkiye için iş-aş sağlamaya devam edin. Halıları önünüze aça aça yolunuza devam edeceğiz. Yolları, köprüleri bunun için yapıyoruz. 26 Ağustos'ta boğazın yeni gerdanlığı takılacak. Temmuz'a takılıp kalmayacağız hayat devam ediyor önümüze bakmaya devam edeceğiz. 27 Ağustos'tan itibaren ikinci köprüde kamyon göremeyeceksiniz. Tren yolu da var. Onu da başlattık. Bu üniversite sanayi işbirliği ile açılan bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık daha fazla teknolojiye yatırım yapacağız. Biz değil sizler yapacaksınız biz size destek vereceğiz. Memurun zaman problemi yok sizin zaman probleminiz var.

Zamana karşı yarışıyoruz. Türkiye istikrarsız dönem kaybetmiş, 70 kayıp, 80 telafi, 90 kayıp, 2000'ler telafi hep böyle mi gidecek. Bir adım ötesine gitmeye mecburuz. Bunun yolu da ayrılıklarımızı, gayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp Türkiye'nin selameti için birlikte hareket edeceğiz. Bu memleket hepimize yeter. 15 Temmuz sonrası gerçekleşen Yenikapı ruhunu devam ettirmek en önemli işlerimizinden biri. Darbe goygoycuları hemen başladı 'bunlar birbirlerine girecek' diye. Avucunuzu yalarsınız bu millet büyük millet bu millet sizin gazınıza gelmez. Bu millet her türlü etnik ve mezheple kader birliği yaptık. FETÖ bitti, BETÖ geldi bunlar vardiya çalışıyor. Hangisi gelirse gelsin bu büyük millet karşısında vız gelir, tırs gider. Bunları da aşacağız. medeniyet yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmayacağız. Bu bizim sorumluluğumuz, görevimiz. Bunu yapmazsak tarih de gelecek kuşaklar da bizden hesap sorarız. Beraber, omuz omuza yan yana devam edeceğiz."