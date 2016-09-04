Başbakan Yıldırım: 14 bin öğretmenin terör örgütüyle ilişkisi var, tedbiren açığa alınacaklar

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'daki programına, STK temsilcileriyle buluştuğu toplantıyla devam etti. Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, "Çözüm yok" sözünün muhattabının PKK olduğunu belirterek, "Eli silahlı eşkıyalarla devlet muhatap olmayacak" dedi. Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 14 bin öğretmenin terör örgütleriyle ilişkisi olduğunu vurgulayarak, "İncelemelerimiz sürüyor. Bu kişiler tedbiren açığa alınacak" dedi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bu PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yok. Ancak ve ancak Kürt ve Türk kardeşlerimizin PKK sorunu var.

"Sur'da bütün dükkanlar yenilenecek"

“Bugün itibariyle Sur'da yenileştirme çalışmalarına başladık. Sur'daki bütün dükkanlar yenilenecek. Tarihi eserler elden geçecek. Böylece Sur, eskisinden daha güzel hale gelecek.

"Gençlerimizi artık bu terörün pençesinden kurtarmamız lazım.

“Terörle mücadelede asla geri adım yok. Terör örgütleriyle her yönüyle topyekün bir mücadele yapılacak.

"Bu bölgede görev yapan, terörle bir şekilde iç içe olmuş 14 bin öğretmen olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların ne kadarının doğrudan terör örgütüyle ilişkili olduğu, ne kadarının olmadığı yapılacak incelemelerle, soruşturmalarla ortaya çıkacak. Bayramdan sonra okullar açılıyor, Milli Eğitim Bakanımız ile konuştuk, tedbir olarak üzerinde şüphe bulunan, gerekli tespitleri yapılan bütün öğretmenler açığa alınacak, yeni ders döneminde bunlara görev verilmeyecek. Bunun yerine yeni baştan öğretmenlerimizi buraya göndereceğiz."

"FETÖ PKK'dan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a suikast yapmasını istedi"

“15 Temmuz’dan sonra işler kötü gidince FETÖ tekrar randevu istiyor. Yeniden bir araya geliyorlar ve bölücü terör örgütünden başka taleplerde bulunuyorlar. Bu da, ‘Efendim bu işi halledemedik, bari Cumhurbaşkanına, Başbakanına suikast yapın da maliyeti neyse verelim.’ Alçaklığın bu kadarını görmedi bu millet. Bunların hepsinin hesabı görülecek"