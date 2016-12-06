Başbakan Yıldırım 12 maddelik anayasa değişikliği taslağının detaylarını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen anayasa değişikliği teklifi taslağının 12 madde olacağını söyledi. "Başkanlık değil Cumhurbaşkanlığı sistemi" sözünü vurgulayan Yıldırım 12 maddenin birçok maddeyi etkileyeceğini belirterek "12 maddeden etkilenen çokça madde var. Bir yerde 'Bakanlar Kurulu' geçiyorsa o çıkıyor, 'Başbakan' geçiyorsa o çıkıyor', 'gensoru' geçiyorsa o çıkıyor, 'sıkıyönetim' geçiyorsa o çıkıyor. Böyle yeni sistemde olmayan tabirler ve kurumlar var. Onların kaldırılması var." diye konuştu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı'nın yeni sistemde kanun tasarısını veremediğini belirterek "Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir kere kanun tasarısını Cumhurbaşkanı veremiyor. Öyle bir şey yok. Kanunlar teklif şeklinde veriliyor. Teklifleri de milletvekilleri veriyor." ifadesini kullandı.

Rusya ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı sistemi. Ortak şeyimiz bu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir kere kanun tasarısını Cumhurbaşkanı veremiyor. Öyle bir şey yok. Kanunlar teklif şeklinde veriliyor. Teklifleri de milletvekilleri veriyor. Sadece bütçe kanunu teklifi cumhurbaşkanlığı tarafından veriliyor ama cumhurbaşkanlığı neye göre icraat yapacak Onunla ilgili kararname çıkarma yetkisi var. Aynı zamanda Meclisin de kanun çıkarma yetkisi var. Hangi alanlarda kararname çıkacak, hangi alanlarda kanun çıkacak, onlar belli."

"Başbakan, Bakanlar Kurulu çıkıyor"

"Bu 12 maddeden etkilenen çokça madde var. Yani şöyle söyleyeyim, bir yerde 'bakanlar kurulu' geçiyorsa o çıkıyor, 'başbakan' geçiyorsa o çıkıyor, 'gensoru' geçiyorsa o çıkıyor, 'sıkıyönetim' geçiyorsa... Böyle yeni sistemde olmayan tabirler ve kurumlar var. Onların kaldırılması var. Yani bir kısmına mülga diyoruz, iptal ediliyor tamamen. Bir kısmında da ifade değişiklikleri oluyor. Bunların hepsi bir madde olarak dikkate alınıyor. Geçici maddeler var, geçiş maddeleri var. Onları şu anda çalışıyorlar."

"Bu hafta içinde sunacağız"

Taslağın Meclis Başkanlığına ne zaman sunulacağı ve takvimin nasıl olacağına ilişkin soruya Başbakan Binali Yıldırım, "Bir kere ilk iş Meclise sunulması. Onunla ilgili biliyorsunuz açıklamamız var, bu hafta içinde sunacağız dedik." karşılığını verdi.

Yıldırım, "Halkın cumhurbaşkanlığı sistemine desteği konusunda nasıl bir tablo görüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Gittikçe artan bir destek var, önemli konu mevcut anayasada cumhurbaşkanı seçildiğinde partisiyle ilişiği kesilir. Bu hüküm kaldırılıyor. Bunu tersinden okuyunca ne oluyor, partisiyle ilişiği devam ediyor." diye konuştu.