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Başbakan Yıldırım: 12 günde 82 roket atıldı; 5 vatandaşımız hayatını kaybetti

"Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık"

02 Şubat 2018 15:32

Başbakan Binali Yıldırım,  Kilis ve Hatay'a 12 günde 82 roket atıldığını belirterek, "Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var" dedi.

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı hakkında da "Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz" diye konuştu.

Niğde-Ankara karayolu açılışında konuşan Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik. Terörle mücadelede Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam, durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak."

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