Başbakan'dan 'yerel seçim' yorumu: Köşk'ü bekleyeceğiz

Başbakan Erdoğan, yerel seçimlerin öne alınmasını öngören anayasa değişikliği teklifinin referandum eşiğinde kabul edilmesine ilişkin ''Cumhurbaşkanı'nın kararına göre adım atacağız'' dedi.

Başbakan Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı

Erdoğan'ın açıklamarından satır başları:

Yerel seçimlerin öne alınmasını öngören anayasa değişikliği

Başbakan Erdoğan, yerel seçimlerin öne alınmasını öngören anayasa değişikliği teklifinin referandum eşiğinde kabul edildiğini hatırlatarak, ''Cumhurbaşkanı'ndan bu noktada nasıl bir tavır bekliyorsunuz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:

''AK Parti'li veya MHP'li milletvekili arkadaşlarımın 'MHP'liler böyle yaptı, AK Parti'liler böyle yaptı' böyle bir kesin tespitin içerisine girmek. Ama bilinen bir gerçek var ki maalesef genel başkanlar olarak bizler, tavrımızı açıkladık, gruplarımıza gereken bu noktadaki telkinlerimizi, uyarılarımızı yaptık fakat bu uyarılara rağmen beklenen sayı elde edilemediği için Meclis'ten anayasa değişikliğini sağlayacak neticeyi çıkaramadık. Ondan sonraki sürece yönelik Cumhurbaşkanımızın tavrı ne olur, bunu tabii belirlemek bana ait olan bir şey değil. Cumhurbaşkanımızın iradesine saygısızlık yapma hakkına sahip değilim. Cumhurbaşkanımız nasıl bir irade ortaya koyarlarsa bu iradeyi ortaya koyduktan sonra biz de onun üzerinde çalışmamızı yapacağız ve ona göre adımlarımızı atacağız.''

Erdoğan, bir gazetecinin yerel seçimlerin öne alınmasını öngören anayasa değişikliğine ilişkin CHP'nin 3 Kasım önerisi olduğunun hatırlatarak ''Alternatifler arasında 3 Kasım da olabilir mi?'' sorusunu yanıtlarken, ''Cumhurbaşkanımızın, bizim bununla ilgili iradesini görmeden böyle bir açıklama yapmamız, o iradeye saygısızlık olur. O bakımdan, böyle bir şey söylememiz yanlıştır. Cumhurbaşkanımız kararını açıklasın, bunu görelim. Ondan sonra da yapılması gerekeni yaparız. Hiç endişe etmeyin'' diye konuştu.

BDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi

Başka bir gazetecinin BDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde Abdullah Öcalan posterlerinin asılması ve Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin olup olmayacağını sorması üzerine Başbakan Erdoğan, ''Yargı zaten konuyla ilgili adımı attı. Herhangi bir değerlendirme yapmamıza gerek yok'' karşılığını verdi.

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in daha önce psikolojik sınır olarak belirtilen 100 bini aştığı belirtilerek Türkiye'nin izleyeceği yolun sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, ''100 bin rakamı bizim için gerçekten bir eşikti. Ama bunu hep telaffuz ettik, 'bu 100 bini aşabilir' dedik. Şu anda konu üzerinde arkadaşlarımız, bizler çalışıyoruz'' yanıtını verdi.

Türkiye'nin, geçmişte Irak'tan kaçan 750 bin peşmergeyi misafir ettiğini hatırlatan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Öyle bir bedeli üstlendik, öyle bir süreçten geliyoruz, Türkiye'nin böyle bir durumu var. Tabii bununla burada da böyle olur, olmaz bunu söylemek istemiyorum ama bizim Suriye'deki bu zulme karşı ne yapacağımız konusunda arkadaşlarımızla değerlendirmesini yapıp, hamdolsun artık bundan işte onlarca yıl önceki Türkiye yok. Bugün çok daha farklı bir Türkiye var. Atılması gereken adımlar neyse bu adımları atacak ve Suriye'deki mazlum, mağdur kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.''