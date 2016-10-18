Başbakan: Yeni anayasa teklifini en kısa sürede Meclis'e sunacağız

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen başkanlık tartışmalarına ilişkin olarak, "Yeni anayasa teklifini en kısa sürede Meclis'e sunacağız" dedi.

Yıldırım, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesi Şeref Holü'nde basın mensupları ile selamlaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliğine ilişkin, "Biz millete gitmekten korkmayız. Bunda da mahsur görmeyiz." ifadesinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğru demiş. Hiç bilinmeyen bir şey yok, her şey biliniyor." dedi.

"Sayın Bahçeli'nin sözlerinden ne anladınız?" sorusuna Yıldırım, "Sizin anladığınızı anladım." karşılığını verdi. Yıldırım, gazetecilerin, "Sayın Bahçeli de bize öyle söylüyor." demesi üzerine, "Demek ki doğru yolda gidiyor." ifadesini kullandı.

Başkanlık sistemiyle ilgili referandum konusunda mutabakat oluşup oluşmadığının sorulması üzerine Yıldırım, "AK Parti Grubu olarak yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemini de içeren teklifimizi yüce Meclisimize getireceğiz. Karar yüce Meclisindir." dedi.

Referandumun ne zaman olacağı yönündeki soruyu ise Yıldırım, İngilizce, "Mümkün olan en kısa sürede." şeklinde cevapladı.

Başbakan Yıldırım, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşeceksiniz?" sorusuna da "Herkes ile görüşürüz, Yenikapı ruhu devam ediyor." yanıtını verdi.