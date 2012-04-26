Başbakan 'yargıya itaatsizlikten' suçlu bulundu

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını, mahkeme kararına karşın yeniden açmayan Başbakan Yusuf Rıza Gilani'yi "yargıya itaatsizlikten" suçlu buldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Başbakan Gilani hakkında üç ay önce açılan dava iddia makamı ve savunmanın esas hakkındaki görüşlerini bildirmesinin ardından sona ermişti.

Pakistan Başbakanı Gilani, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hakkındaki yolsuzluk dosyalarını yeniden açmasını öngören yargıya itaatsizlik ettiği suçlamalarını reddeti.

Mahkeme Gilani hakkındaki hükmü ise henüz açıklamadı, ancak altı ay hapis ve görevden alınma da olası kararlar arasında bulunuyor.

Taraftarlarından protesto

Başbakan Gilani, bakanlar, milletvekilleri ve partililerle birlikte geldiği mahkemeden çıkışında açıklama yapmadı. Sadece taraftarlarını selamlamakla yetindi. Gilani taraftarları mahkemenin kararını sloganlarla protesto ediyor.

Pakistan hükümet üyesi Navid Kamar, mahkemenin son kararını aldığını, ancak Yüksek Seçim Komisyonu'na bildirilmeden kararı hukukçularla değerlendireceklerini söyledi.

En uzun süre görev yapan Başbakan

Karar Yüksek Seçim Komisyonu'na bildirilmeden önce son bir itiraz hakları bulunduğunu belirten Kamar, Gilani'nin şu anda görevde olduğunu belirtti.

Pakistan'da 4.5 yıldır görevde olan Yusuf Rıza Gilani, en uzun süre başbakanlık yapan kişi olarak da ülke tarihine geçti.