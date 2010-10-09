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Dünya

Başbakan Yardımcısı’nın oğlu Türkiye’de işçi

Avusturya Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve koalisyon ortağı Halk Paritsi'nin Genel Başkanı Pröll'ün oğlu 2 aydır Türkiye'de yabancı işçi olarak ç

09 Ekim 2010 03:00

T24 - Avusturya Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve koalisyon ortağı Halk Paritsi'nin Genel Başkanı Pröll'ün oğlu 2 aydır Türkiye'de yabancı işçi olarak çalışıyor.
 

Viyana'da, Avusturya İç işleri ve Maliye bakanlıklarından diplomatların da hazır bulunduğu yemekli bir sohbet toplantısı düzenlendi.


Başbakan Yardımcısı Jozef Pröll Sözlerine, "Bugün politika konuşmayacağız" diyerek başladı ve "Ben aynı zamanda maliye bakanı olduğum için Türkiye ile ekonomik işbirliğimiz hakkında size kısa bilgiler vereceğim. Şahsen, Türkiye ile ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesinden yanayım. Ticaret hacmimizin genişlemesi için buradaki Türk işadamlarının daha gayretli olmasını temenni ediyorum" diyerek devam etti.


Pröll'ün dostane konuşmasının ardından Türk yemekleri yendi.


Avusturya Türk Demokratlar Birliği yöneticileri Başbakan Yardımcısına, üzerinde Jozef Pröll yazan çini tabak hediye ettiler.


Pröll, "Ben kilolarım nedeniyle rejim yapıyorum. Ama mercimek çorbası ve Adana kebabına dayanamadım. Mükemmeldi. Zaten devamlı tattığım yemekler bunlar. Benim oğlum 2 aydır Türkiye'de işçi olarak çalışıyordu. Bu hafta geri döndü.


Belek'te bir tatil köyünde animatörlük yapıyor. Tatil sezonu açıldığında tekrar gidecek. Burada Türk işçileri var ama Türkiye'de bir Başbakan Yardımcısının oğlu çalışıyor. Bunlar güzel şeyler" dedi.

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