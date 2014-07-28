T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Başbakan yardımcısının eşi kaçırıldı

Radikal İslamcı örgüt Boko Haram, eylemlerini Kamerun'a taşıdı. Kamerun Başbakanı Amadou Ali'nin eşi militanlar tarafından kaçırıldı.

28 Temmuz 2014 15:02

Nijerya sınırı yakınlarındaki Kolofota kasabasını basan Boko Haram mensupları, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişiyi öldürdü. Militanlar, kasabada bulunan birçok kişi beraberlerinde olmak üzere daha sonra Kolofata'dan ayrıldı.

Kaçırılanlar arasında Kamerun Başbakanı Amadou Ali'nin eşi, kasabanın önde gelenleri ve yerel dini lider Seini Boukar Lamine de bulunuyor.

Öte yandan Nijerya'nın kuzeyindeki Kano kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Kentin üniversitesini hedef alan bir intihar saldırısı ise güvenlik güçlerince önlendi. Ancak eylemcinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi üzerine 5 polis memuru yaralandı. Gelişmeler üzerine Kano'daki bayramlaşma törenleri iptal edildi.

Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar binlerce kişi can verdi. 276 kız öğrencinin örgüt mensuplarınca kaçırılması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RadikalBoko HaramKamerunBaşbakanı Amadou AliKolofotaKolofataKamerun Başbakanı Amadou AliSeini Boukar LamineNijeryaKanoBokoHaramDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24