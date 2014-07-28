Başbakan yardımcısının eşi kaçırıldı

Nijerya sınırı yakınlarındaki Kolofota kasabasını basan Boko Haram mensupları, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişiyi öldürdü. Militanlar, kasabada bulunan birçok kişi beraberlerinde olmak üzere daha sonra Kolofata'dan ayrıldı.

Kaçırılanlar arasında Kamerun Başbakanı Amadou Ali'nin eşi, kasabanın önde gelenleri ve yerel dini lider Seini Boukar Lamine de bulunuyor.

Öte yandan Nijerya'nın kuzeyindeki Kano kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Kentin üniversitesini hedef alan bir intihar saldırısı ise güvenlik güçlerince önlendi. Ancak eylemcinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi üzerine 5 polis memuru yaralandı. Gelişmeler üzerine Kano'daki bayramlaşma törenleri iptal edildi.

Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar binlerce kişi can verdi. 276 kız öğrencinin örgüt mensuplarınca kaçırılması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.