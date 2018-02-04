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Başbakan Yardımcısı: YPG üniforması giyen ABD askerleri de hedeftir!

"Bunlar çıkmazsa Mümbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz"

04 Şubat 2018 13:37

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. "YPG üniforması giyen ABD askeri de olsa hedeftir" diyen Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bozdağ, harekât kapsamında bugüne dek "932 teröristin etkisiz hâle getirildiğini" söyledi. 

Bozdağ, 2018'de erken seçim yapılacağı yolundaki iddialara da tepki gösterdi; "AKP'nin lugatında seçimi erkene almak yoktur" dedi. 

Bekir Bozdağ,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yakın zamanda bir araya geleceğini açıkladı. 

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