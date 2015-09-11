Başbakan Yardımcısı Yılmaz yanıtladı: HDP Heyeti Cizre'ye neden sokulmadı?

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu HDP heyetinin Cizre'ye sokulmamasına ilişkin olarak, "Bakanların, milletvekillerinin oraya girdikleri zaman başlarına bir şey geldiğinde bunun hesabını nasıl vereceğiz? Dolayısıyla orada normal olmayan bir ortam var, güvenlik riskinin çok yüksek olduğu bir ortam, burada da güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almak durumunda" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Hükümetin huzur ortamı bozulsun diye Çözüm Süreci'ni kasıtlı bitirdiği" yönünde propaganda yapılmaya çalışıldığını iddia ederek, "Hiçbir hükümet, yönetim ülkede huzursuzluk olmasını istemez. İnsanların, vatandaşların zarar görmesini istemez" diye konuştu.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Terör örgütü maalesef ülkenin huzurunu bozdu ve birtakım eylemlerle, son olarak da Suruç'taki elim hadiseden sonra 2 polis memurumuzu çok hain şekilde, yataklarında uyurken enselerinden kurşunlayarak bu konudaki tavrını ortaya koymuş oldu. Hükümet olarak vatandaşımızın emniyetini sağlamak, ülkemizin ve bölgemizin huzurunu sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de insanın huzurunu, emniyetini sağlamadığımız sürece hiçbir şekilde ne demokratik, ne ekonomik ne de başka bir alanda arzu ettiğimiz yere ulaşamayız. Hükümet de sorumluluğunu bilerek bu alanda gerekli tedbirleri aldı, almaya devam edecek."

'Tüm gayretimizi sivillerimizin zarar görmemesi için harcıyoruz'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, kendisinin de aralarında bulunduğu heyetin Cizre'ye alınmamasını "seyahat özgürlüğünün engellenmesi" olarak nitelendirdiğinin hatırlatılması üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

"Böyle bir ortamda siyasilerin AK Parti'li de olabilir bu grup, başka bir partiden de olabilir, oraya girmelerine güvenlik güçleri müsaade edemez. O insanların emniyeti için müsaade edemez. Bakanların, milletvekillerinin oraya girdikleri zaman başlarına bir şey geldiğinde bunun hesabını nasıl vereceğiz? Dolayısıyla orada normal olmayan şu anda bir ortam var, güvenlik riskinin çok yüksek olduğu bir ortam, burada da güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almak durumunda. Ama şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim, elimizden gelen tüm gayreti, sivillerimizin zarar görmemesi için harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz. Sivillere olan hadisenin gerçek sorumlusu da terör örgütüdür."

'HDP şiddete karşı net tavır alamadı'

"Seçimlerden hemen sonra şiddetin, terörün tırmanmaya başladığını ve HDP'nin de tırmanan teröre, şiddete net şekilde tavır alamadığını, siyasi bir dil geliştiremediğini gördük. Bunun en güzel örneklerinden biri Suruç'daki hadise ve sonrasında HDP'nin gösterdiği tavır. Suruç'taki hadiseden sonra Başbakanımız bir açıklama yaptı, 'gelin bütün partiler olarak, hiçbir ayrım gözetmeden teröre ortak bir tavır koyalım' dedi. O dönemde CHP dışındaki hiçbir parti, HDP de buna dahil olmak üzere, buna olumlu cevap vermedi..Esas belirleyici olanın terör örgütü olduğunu, HDP'nin oradaki tavra göre kendini ayarladığını, bu kadar milyon insandan oy aldığı halde bunun hakkını veremediğini gördük."

"HDP'ye oy verenler de bizim kardeşimiz, bu ülkenin vatandaşları, onlarla hiçbir sorunumuz yok" diyen yılmaz, "Asıl sorun HDP'yi yönetenler maalesef. Bu yönetenler, kendilerine oy verenlerin beklentilerini karşılayacak bir siyaset izleyemediler."

'Hedef bütün Diyarbakır'ın huzurudur'

Başbakan Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır'da bir lokantada polislere yönelik saldırı ile ilgili, "Birileri gelip Diyarbakır'ın içinde bir terör eylemi yapıyorsa aslında hedef bütün Diyarbakır'dır. Hiçbir fark gözetmeden bunu söylüyorum. Bir insanımız şu partiye oy vermiş olabilir, bir başka kardeşimiz başka partiye oy vermiş olabilir. Bunlar siyasi rekabettir ama birileri gelip Diyarbakır'ın içinde bu eylemleri yapıyorsa burada hedef bütün Diyarbakır'ın huzurudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hiçbir zaman 90'lı yıllara dönmeyeceğini belirten Yılmaz, "Eski Türkiye geride kaldı. Biz artık yeni Türkiye'den bahsediyoruz. 90'lı yıllara dönmemiz için çaba sarfeden terör örgütüdür" diye konuştu.