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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Yılmaz: Fed’den sürpriz beklememek gerek

'Herhalde bu para politikası tarihine geçecek bir hadise'

14 Eylül 2015 10:27

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkabilecek faiz kararına ilişkin, "Çok ani bir şok, bir sürpriz beklememek gerekir" dedi.

Yılmaz, AA Editör Masasında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

Fed'in kararının uzun bir süredir beklendiğine işaret eden Yılmaz, "Herhalde bu para politikası tarihine geçecek bir hadise" diye konuştu.

Fed'in 2006'dan bu yana faiz artışı yapmadığını, genişleyici bir para politikası takip ettiğini anlatan Yılmaz, "Başlar mı başlamaz mı kesin bir şey söylemek mümkün değil bu toplantıda ama bu yıl içinde ve gelecek yıl içerisinde bir hareketlilik olacağını görüyoruz. Bunun ani ve hızlı bir hareket olmayacağını Fed ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

 

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