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Başbakan Yardımcısı Türkeş’ten Deniz Seki yorumu

"Doğru bulmuyorum..."

07 Haziran 2017 23:05

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen ve dün tahliye olan Deniz Seki için "Uyuşturucu satış ve kullanımında suçu sabit olan bir şahsın medyada marifet yapmışçasına halk kahramanı gibi takdimini doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Uyuşturucu satış ve kullanımında suçu sabit olan bir şahsın medyada marifet yapmışçasına halk kahramanı gibi takdimini doğru bulmuyorum. Özellikle medyanın gençlerimize olumsuz örnek teşkil edebilecek bu gibi konularda daha hassas davranmasını ümit ediyorum." 

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