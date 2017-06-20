Başbakan Yardımcısı Türkeş için MİT TIR’larından suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlamanın konusu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapse mahkûm edilmesine gerekçe olan MİT TIR’larına ilişkin Türkeş’in söylediği sözler.

ANKA’nın haberine göre CHP’li Emir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Türkeş hakkında yaptığı suç duyurusunda şunları dile getirdi:

“Yıldırım Tuğrul Türkeş, 21.11.2015 tarihinde CNN TÜRK’de yayınlanan Tarafsız Bölge isimli televizyon programında aynen aktarımla; ‘TIR meselesine geldiğimizde de, Sayın Başbakan da Sayın Cumhurbaşkanı da meydan meydan gezip ‘Onlar Türkmenlere gidiyordu’ diyor. Bu konuda taraf tutmak MHP’ye yakışmaz. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum, vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere git-mi-yor-du. Bilerek söylüyorum’ demek suretiyle, devletin güvenliği bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgiyi kamuoyuna açıklamıştır.”

Emir, suç duyurusu dilekçesinde şunlara da yer verdi:

“Bilindiği üzere, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, kamuoyunda ‘MİT TIRları Davası’ olarak bilinen davada yargılanmış ve yerel mahkemece Türk Ceza kanunu 330/1 maddesi uyarınca cezaya çarptırılmıştır. Yıldırım Tuğrul Türkeş’in belirtilen programdaki beyanı da, şayet davalara konu olan bilgi devlet sırrı kapsamında ise, aynı kapsamda devlet sırrı niteliğindeki bilginin ifşa edilmesidir.”