Başbakan Yardımcısı Türkeş: Adalet duygusu tatmin edilmeli, verilen cezalar yeniden ele alınmalı

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Enis Berberoğlu'nun mahkumiyeti, Ergenekon gibi geçmiş davalar ve demokrasi konusunda eleştirel açıklamalarda bulundu.

Türkeş, tartışmalı yargı kararları için de "Ergenekon gibi davalarda belki suç vardı, bir kısmı da suçsuz olduğu halde bu torbaya atıldı. 15 Temmuz'da görüldü bu. Bu bize şu gösteriyor; davalar yeniden ele alınıp, dürüst ahlaklı hukukçularla değerlendirilip kamuoyu ile paylaşılmalı." dedi.

Türkeş, toplumun adalet duygusunun tatmin edilmesi gerektiğini belirterek, “Vatandaşın ‘hukuk iyi işliyor, bu hukuk ülkeyi yarına götürür’ demesi lazım. Demokrasinin iyi işletilemediği dünyanın tüm ülkelerinde darbe tehlikesi vardır. Demokrasi iyi işletilmeli" ifadesini kullandı.

CNNTÜRK’te soruları yanıtlayan Türkeş’in açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

"Kalkışmaya kadar vardı, orda kesildi. Daha iyi işleyen demokrasilerde daha niyet safhasında kesilmesi gerekiyor.

"MİT TIR’ları"

Bu açıklamam çarpıtıldı. O dönemde Türkmenlerle silah gitmediğni gösterdim. Nokta. Çünkü bu Türkiyenin karayollarında yakalandı. Üzerinde herkesin spekülasyonu var. Benim söylediklerim üzerinden söylenenler fazla niyet okuması oluyor.

"Yargılamaları incelemek lazım"

Yargılama ve verilen cezaları incelemek lazım. Her kararı iktidar yapıyor, Cumhurbaşkanı yapıyor algısı yaratılmak isteniyor. Bazı şeylerden biz olduktan sonra haberimiz oluyor. Ondan sonra Adalet Bakanı’na soruluyor, şuraya buraya soruluyor.

"Enis Berberoğlu mahkumiyeti"

Ergenekon gibi davalarda belki suç vardı, bir kısmı da suçsuz olduğu halde bu torbaya atıldı. 15 Temmuz’da görüldü bu. Bu bize şu gösteriyor; davalar yeniden ele alınıp, dürüst ahlaklı hukukçularla değerlendirilip kamuoyu ile paylaşılmalı

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"Adalet yürüyüşü"

Demokratik bir haktı yaptılar, kendileri açısından bir sorun yoksa bizim açımızdan da yok… Sokakta adalet bulunmaz

"Meydan doluydu"

İstanbul’daki miting sayısı tartışması neyi ortaya koyacak, ne fark edecek. Niye tartışılıyor. Bürokraside her zaman halk hareketlerini azımsama vardır. Bütün valilikler, emniyette vardır. Ama kalabalık ardı, meydan doluydu. Ancak bu yürüyüş Türkiye’de OHAL varken yapıldı. Altını çizerek söylüyorum.

"Gülen, Türkeş'in cenazesinin üzerine konmak istedi"

Ben MHP’deyken sureti Atlantiklerden biri geldi. “Alparslan Türkeş’i, hocaefendiyle görüştürsek nasıl olur?” dedi. Dedim bir daha geldiğinde temin edelim görüşsün. “Yok rahatsız gelemez” dedi. “İyileşince gelir” yanıtını verdim. “Yok İzmir’e götürelim” dedi. “Kaç yaşında Gülen” diye sordum. “İşte şu yaşta… Dedim bu nasıl terbiyesizlik, bizim örfümüzde yaşlı insan mı ayağına gider. 80 yaşındaki Türkeş’i ayağını getirtmek istiyor. Türkeş rahmetli olduğunda gelip gittiler, cenaze namazını hocaefendi kıldırsın diye. Mehmet Nuri Yılmaz’a sorduk, sağolsun o zaman ki Diyanet İşleri Başkanımız, “Şeref duyarım, ben kıldıracağım” dedi. Her taraftan herkese çengel atmaya çalıştılar. Şimdi de Adullah Gül görüştü filan diyor, çünkü ben mühim adamım mesajı vermek istiyor. Türkeş’in cenazesinin üzerine konma girişiminde bulundu.

İdama karşıyım: Ben karşıyım idam cezasına, bunu hep söyledim."