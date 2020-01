Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten kitap fuarına 3 dilde 'Hayırlı olsun'

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN 1\'inci Kitap Fuarı\'nın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak, \"Hayırlı, uğurlu olsun\" dileğinde bulundu. Şimşek, kitap okumada Türkiye\'nin gerilerde olduğunu vurgularken, \"Kitaba yeterince önem ve kıymet vermiyoruz . Kitap okumada Fransa, İngiltere ve Japonya ilk sıralarda yer alıyor. Fransa\'da 100 kişiden 21\'i kitap okuyor. Türkiye\'de bu oran binde bir bile değil\" dedi.

Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü\'nün ilk kez ortak düzenlediği Batman 1\'inci Kitap Fuarı bugün açıldı. Kitap fuarının açılışına, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, kaymakam ve belediye başkanları katıldı. Fuarın açılış konuşmasını Vali Ahmet Deniz yaptı. Vali Deniz, Türkiye\'nin en az kitap okuyan ülkeler arasında olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Daha çok okumalı, daha çok bilgiyi edinmeliyiz. Batman\'da okuma alışkanlığını artırmak için \'Batman Her Yerde Okuyor\' kampanyasını başlattık. Gençlerimiz ve vatandaşların okumaya olan ilgisi bizi fuarlara yönlendirdi. Geçmişte maalesef Batman kötü olaylarla anılıyordu. Artık şehrimiz güzel projelerle gündeme geliyor. Düzenlenen fuarlarla otellerimizde doluluk oranı yüzde 90\'lara çıkmış durumda. Eğitim başta olmak üzere bir çok konuda yardımlarını bizden esirgemeyen Başbakan Yardımcısı sayın Mehmet Şimşek\'e teşekkür ediyoruz.\"

3 DİLDE HAYIRLI OLSUN

Batman Üniversitesi merkez kampüste konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak, \"Hayırlı, uğurlu olsun\" dileğinde bulundu. Okuyan bir şehir olan Batman\'ın bugüne kadar kitap fuarı düzenlememesinin bir eksiklik olduğunu ifade eden Şimşek, \"Batman\'a büyük ve modern bir kütüphane projesini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 milyon liraya mal olan yatırım gerçekleşti. Bu konuda emeği olan AK Parti Batman Miletvekili Sayın Ataullah Hamidi\'ye de teşekkür ediyorum. Büyük bir kütüphane, Batman\'a kitap erişimini zenginleştirecek. Ayrıca yeni Hasankeyf yerleşim biriminde de yaptığımız kütüphaneye yakın bir sürede hizmete açacağız. Kitap, sınırsız hayal dünyasına ulaşmanın yoludur. Kitap okurken yaşama imkanı veriyor. Sosyal medya ve twitter anlık bilgi sağlıyor ama kitaplar çok daha derinlemesine bizim dünyamızı insanların deneyimleri ve tarihi anlamamızı sağlıyor. Geçmişin belirtilerini kitaplarda buluyorsunuz. Maalesef biz kitaba yeterince önem ve kıymet vermiyoruz\" diye konuştu.

KİTAPLARA HARCANAN PARA VE ZAMAN AZ

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Fransa\'da her 100 kişiden 21\'inin kitap okuduğunu, Türkiye\'de ise bu oranın binde biri bile olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

\"Aslında gelişmişliğin önemli bir kriteridir. Kitaplara harcanan para kitapları okumak için ayıran zaman bunlar. Mesela kitap okuyanların oranında Fransa, İngiltere ve Japonya\'yı ilk üç sırada görüyoruz. Fransa\'da düzenli kitap okuyanların oranı yüzde 21, yani her 100 kişiden 21 kişi düzenli olarak kitap okuyor. Türkiye\'de ne yazık ki binde 1, yüzde diyemiyorum. O bile anlamlı olurdu. Maalesef yapılan anketler bunu binde bir olduğunu gösteriyor. Bu bize yakışmıyor. Aslında ben bu bölgede kitap aşkının daha fazla olduğu kanısındayım ama anketler bunu bize bu şekilde gösteriyor. Maalesef kitaba harcanan kaynak ise son derece sınırlı. Bakın bir yılda kişi başına Norveç\'te 137 dolar, Almanya\'da 122 dolar, Belçika\'da 100 dolar, dünyada 1.3 dolar. Türkiye\'de sadece ve sadece 25 cent harcanıyor. 1 dolar dahi harcamıyoruz. O nedenle kitabın kıymetini aşılamak lazım. Kitap okumayı bir hayat tarzı olarak bizim sürekli gündemde tutmamız gerekir. Televizyon ve internete ayıran zaman kitaba ayıran zamandan çok fazla ama Türkiye\'de bu durum daha vahim. Bakın ülkemizde ortalama bir vatandaş günde 360 dakika televizyon seyrediyor, 180 dakika internette zaman harcıyor ama kitap okumaya sadece ve sadece 1 dakika harcıyor. Bunun değişmesi lazım.\"

Folklor gösterisi eşliğinde açılışı yapılan fuarda, stantları dolaşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, aldığı bazı kitapları fuarı gezen öğrencilere hediye etti

FOTOĞRAFLI