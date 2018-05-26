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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten 'fakir' açıklaması

"7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa ‘ahlak fakiri'dir”

26 Mayıs 2018 01:26

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yıllar önce bir ramazan ayında yaptığı ve geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen ‘fakir aile’ paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şimşek, “Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak ‘fakir’ kelimesini hayatımda asla ‘hakaret’ veya ‘küçümseme’ anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa ‘ahlak fakiri’dir” ifadelerini kullandı.

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