Başbakan Yardımcısı Şimşek'in enflasyonda ‘tek hane' açıklaması, Goldman Sachs beklentisiyle tutmadı

T24 Haber Merkezi

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, orta vadede enflasyonun tek haneye düşürüleceği açıklamasında bulundu. Şimşek, öngörüsündeki ‘orta vade’ nitelemesiyle ilgili detay vermezken; merkezi ABD'de bulunan uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs ise Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini % 13 olarak açıkladı. Yatırım bankasının mayıs ayı için enflasyonun beklentisi de yüzde 11 .7 olarak duyuruldu.

Kişisel Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Ekonomide ikinci çeyrekte başlayan yeniden dengelenme, yılın ikinci yarısında para politikası, makro ihtiyati tedbirler ve mali disiplin ile ivme kazanarak devam edecek. Orta vadede yapısal reformların desteği ile altın hariç cari açığı yüzde 3’ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz" dedi.