Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yıl sonu enflasyonu yüzde 9,5 olacak

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonunun yüzde 9,5 olarak öngörüldüğünü söyledi.

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklayan Bakan Şimşek, "2017 yılına ilişkin göstergeler yıl genelinde yüzde 5,5 seviyesinde büyüme oranının yakalanabileceğine işaret etmektedir." diye konuştu.

Bakan Şimşek şöyle devam etti:

"Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde de uygulayacağımız reformlar sayesinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını artırdığımız bir büyüme patikası hedefliyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl büyüme hedefi yüzde 5,5 düzeyinde olacaktır."

2017 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,5 olacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesi beklenmektedir. Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde enflasyonun kademeli olarak iyileşerek yüzde 5 seviyesine gerilemesini hedefliyoruz.

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program dönemi sonunda, kişi başı milli gelirimizin 13 bin doları aşacağını tahmin ediyoruz. Bu seviye, bugün itibarıyla Dünya Bankası tanımına göre, üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik değerin üzerindedir.

Vergi artışının enflasyon ve faiz oranlarına etkisi nasıl olacak?

"işsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9 ve 2020'de yüzde 9,6 olmasını öngörüyoruz.



Cari açık/GSYH'nin bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl yüzde 4,3, 2019'da yüzde 4,1, 2020'de yüzde 3,9 olacağını tahmin ediyoruz.



Merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH'nin bu yıl yüzde 2,0, 2018-19'da yüzde 1,9, 2020'de yüzde 1,6 olmasını hedefliyoruz.



Para politikasında sıkı duruşun sürmesi bekleniyor."