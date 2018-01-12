Başbakan Yardımcısı Şimşek: Türkiye 2018'de 'makul' seviyelerde büyür

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara'da Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2018'de makul seviyelerde büyümesini öngörüyor.



Enflasyondaki artışın geçici olduğunu ve bu artışta en büyük etkinin kur etkisi olduğunu belirten Şimşek, özel tüketimin 2017 yılında olduğu kadar güçlü olmayacağını dile getirdi.



Türkiye'deki para politikasına da değinen Şimşek, TCMB etkisinin bu yıl gözleneceğini söyledi ve 2017'deki sıkı para poitikasının kredi büyümesine bağlı olarak etkili olmadığını belirtti.