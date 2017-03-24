Başbakan Yardımcısı Şimşek: Sanki olağanüstü bir hâl varmış gibi bir algı oluşmuş durumda

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de 'olağanüstü hâl'in olmadığını savundu.

"Sanki olağanüstü bir hâl varmış gibi bir algı oluşmuş durumda" diyen Şimşek şunları söyledi:

“Dışarıdan sanki olağanüstü bir hâl varmış, sanki Türkiye her gün çok ciddi sorunlar yaşıyormuş gibi bir algı oluşmuş durumda. Geldiklerinde hayatın normal aktığını, herkesin işinde gücünde olduğunu, OHAL’in sadece terör örgütleriyle mücadele için uygulandığını burada görüyorlar.”

Türkiye’nin gerçeğinin algısından daha iyi olduğunu söyleyen Şimşek, “16 Nisan’da güçlü bir “Evet” çıktıktan sonra Türkiye’nin öngörülebilirliği artacak” dedi.