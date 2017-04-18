Başbakan Yardımcısı Şimşek, Rusya'ya gidiyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yasakların kaldırılması için Rusya'ya gidiyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de olduğu heyet, Rusya'nın uyguladığı ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını isteyecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Şimşek başkanlığındaki heyet, yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebiyle Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile görüşecek. Görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletilecek.