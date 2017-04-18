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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Rusya'ya gidiyor

Rusya'dan Türkiye'ye uygulanan yasakların kaldırılması istenecek

18 Nisan 2017 12:34

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yasakların kaldırılması için Rusya'ya gidiyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de olduğu heyet, Rusya'nın uyguladığı ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını isteyecek. 

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Şimşek başkanlığındaki heyet, yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebiyle Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile görüşecek. Görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletilecek.

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