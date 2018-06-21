Başbakan Yardımcısı Şimşek: OHAL için bir sebep kalmadı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OHAL için bir sebep kalamdığını belirterek, "OHAL'in kalkması ekonomiyi olumlu yönde etkileyecek, bir gün daha istemiyoruz. Türkiye’de OHAL’in kalkması yatırımları, fon akışını ve algıyı olumlu etkileyecek. Zaten kurdaki değer kaybı önemli ölçüde algı bozulması ve bunun fon akışına olumsuz yansımasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Şimşek, "Türkiye’nin borç batağında olduğu eleştirilerine katılmadığını belirterek, “Dış borcun tamamının milli gelire oranı yüzde 53. Bu borcun çoğu özel sektöre ait. Dolayısıyla Türkiye borç batağında değil” dedi.

Şimşek'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Döviz kurundaki son dalga tamamen küresel piyasalardan kaynaklandı. Önceki hem para politikası belirsizliği hem de küresel endişelerden kaynaklandı. Eğer Cumhurbaşkanımız seçimi kazanırsa, ki biz buna inanıyoruz, eğer güçlü bir Meclis olursa, o zaman ne olur? Seçime ilişkin belirsizlik kalkar. Zaten para politikasını sıkılaştırdık. Geriye reformların hızlandırılması kalıyor. Üçüncü olarak ekonomide yeniden dengelenme başladı. İç talep biraz yavaşlayacak ama dış talep büyümeyi destekleyici bir dönem. Cari açık azalacaksa ve enflasyon düşmeye başlayacak.

"Dünyaya 28.5 milyar dolarlık otomotiv sattık"

Büyüme toplumun tüm kesimlerine yansıdı. Mesela çiftçiler. Büyüme yansımasa 2002 yılında 6300 traktör alan çiftçiler geçen sene 73 bin traktör alır mıydı? Vatandaş yurtdışına tatile gidiyor… 2002 yılında 3 milyon kişi yurtdışına giderken, bu sene 9 milyona yakın kişi gidiyor. 2002’de 91 bin otomobil almıştı vatandaşlar. 2017’de 721 bin adet otomobil satıldı. Büyüme güçlü, Cumhuriyet kurulduğundan AK Parti dönemine kadar yüzde 4.7 iken, bizim dönemimizde yüzde 5.7 oldu. Eğer Türkiye, cumhuriyetten bu yana yüzde 5.7 büyümüş olsaydı şu andan dünyanın en büyük 8. ekonomisi olacaktık. Türkiye şu anda hızla sanayileşiyor. Geçen sene dünyaya 28.5 milyar dolarlık otomotiv sattık.

Dış borcun tamamının milli gelire oranı yüzde 53. 2001’de yüzde 55’ti. Mutlak rakam olarak artmış ama oransal olarak artış yok. Bu borcun çoğu özel sektöre ait. dolayısıyla Türkiye borç batağında değil. Yarı doğru yarı yanlışlarla milletin kafasını karıştırma batağındalar.

"OHAL’in kalkması yatırımları, fon akışını ve algıyı olumlu etkileyecek"

Türkiye 15 Temmuz’dan sonra mecbur kaldı ve OHAL dönemine geçti. Biz bir gün daha istemiyoruz. OHAL’in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, bu taahhüdü verdiler. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü biz ne kadar ‘OHAL teröre yönelik’ desek de, dışarıda manşetler üzerinden bakılıyor. Türkiye zaten terör koridorunu yıktı. Afrin, Münbiç… Şimdi terör koridoru yıkıldığına ve FETÖ ile mücadele konusunda başarılı olunduğuna göre Türkiye’de OHAL için bir sebep kalmadı. Türkiye’de OHAL’in kalkması yatırımları, fon akışını ve algıyı olumlu etkileyecek. Zaten kurdaki değer kaybı önemli ölçüde algı bozulması ve bunun fon akışına olumsuz yansımasından kaynaklanıyor.