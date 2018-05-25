Başbakan Yardımcısı Şimşek NTV'de konuştu, Uğur Gürses'ten yorum geldi: Londra'da da bunları anlatacaksa hiç gitmesin

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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in NTV’deki konuşmalarını değerlendiren Hürriyet yazarı ekonomist Uğur Gürses, “Aynı şeyleri tekrarlayacaksa Londra’ya hiç gitmesin” yorumunda bulundu. Şimşek’in Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte, yatırımcılarla görüşmek için gelecek hafta İngiltere’nin başkenti Londra’ya gideceği duyurulmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) doların 5 liraya yaklaşmasının ardından aldığı faiz kararının ‘geç’ bir adım olduğunu söyleyen Şimşek, aynı zamanda ise kararı ‘güçlü' olarak nitelendirmişti. Şimşek aynı zamanda, “Sanki gelişmekte olan ülkelerde sorun yok da Türkiye'de sorun var gibi gösterildiğini de görüyoruz. ABD'de uzun vadeli faizler hızla artarak yüzde 3'ü aştı. Yüzde 3 kritik bir eşiktir. Bunun etkisi oluyor. ABD doları tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu trendler Türkiye'ye özgü değildir. Türkiye'yi olumsuz anlamda ayrışmasına sebep olan gelişmeler var. Seçim arifesindeyiz. Maliye politikasına ilişkin endişeler var. Mali disiplin konusundaki tereddütler yersizdir. Para politikasının tepkisi zaman aldı. Bunlar da güven kaybında etkili oldu. Merkez Bankası güçlü bir tepkiyle aslında bağımsız olduğunu gerektiğinde gerekeni yapacağını ortaya koymuştur” ifadelerini kullanmıştı.

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Başbakan Yardımcısı’nın NTV’ye yaptığı açıklamaları kişisel Twitter hesabından değerlendiren Gürses ise “Şimşek NTV'de söylediklerini aynı şekilde tekrarlayacaksa Londra'ya hiç gitmesin” dedi.