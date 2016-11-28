Başbakan Yardımcısı Şimşek "Kredi derecelendirme kuruluşlarına ne kadar para ödendi?" sorusunu cevapladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bunların cebine 3-5 kuruş ekstra para koy. İstediğin notu al. Bunlar böyle çalışıyor" şeklindeki sözleri üzerine soru önergesi verdi. Başbakan Binali Yıldırım'a, "Türkiye 2003 yılından beri Moody's, Standart & Poor's ve Fitch Ratings gibi hangi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuna hangi tarihte hangi miktarda para ödemiştir?” sorusunu yöneltti. Önergeyi, Yıldırım adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek cevaplandırdı. Şimşek, "Kredi derecelendirme kuruluşları ile imzalanan sözleşmelerin maliyet dahil koşulları yine sözleşme hükümlerince mahremiyet taşımaktadır” diyerek ödenen parayı açıklamadı. Bunun üzerine CHP'li İnce, "Erdoğan bu kuruluşlara ‘parayı ver notu al' diyordu. Bu beceriksiz döneminde bu kuruluşlar ile sözleşme yapılmış, para ödenmiş ama ne kadar para ödendiği mahrem olduğu için açıklanmıyor. Bırak kurusıkı atmayı, bu kuruluşlara bu milletin vergileriyle ne kadar para ödendiğini açıkla!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ilgili kararlarında objektif olmadığı için Standart and Poors'a (S&P) tepki göstermişti. Bu kuruluşların siyasi saiklerle hareket ettiğini belirten Erdoğan, şu ağır ifadeleri kullanmıştı:

“Ben kredi derecelendirme kuruluşlarını çok severim. Onlar da beni çok severler. ABD seyahatinde çok önemli bir şirketin CEO'su bana şu soruyu sordu. ‘Bu CEO'ların sizinle arası pek iyi değil, bunun nedeni nedir?' dedi. Dedim ki, bunlar sipariş üzere not verirler. Batmış, bitmiş bir ülkeye bir anda bakıyorsun 4 kat büyümede derece vermeye kalkıyorlar. Türkiye gibi kendi ayakları üzerinde duran bir ülkeye de durağan diyor. Bu sefer durağan da demediler. Notu düşürdüler. İstediğiniz kadar düşürün. Türkiye'nin gerçeği bu değil. Siz Türkiye'nin gerçeklerinden uzaksınız. Bunların cebine 3-5 kuruş ekstra para koy. İstediğin notu al. Bunlar böyle çalışıyor. Talimatları zaten nereden aldıklarını da biliyoruz.”

"Sözleşme hükümleri gereği…"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Erdoğan'ın bu sözlerini CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce soru önergesi haline getirdi. Başbakan Binali Yıldırım'a, “Türkiye 2003 yılından beri Moody's, Standart & Poor's ve Fitch Ratings gibi hangi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuna hangi tarihte hangi miktarda para ödemiştir?” sorusunu yöneltti. Önergeyi, Yıldırım adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek cevaplandırdı.

Bakan Şimşek, uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihraçlarının gerçekleştirilebilmesini teminen en az iki kredi derecelendirme kuruluşu ile çalışılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda 2003-2012 yılları arasında Moody's ve S&P ile sözleşme bazında çalışıldığı bilgisini veren Şimşek, 2013 yılından itibaren ise S&P ile olan sözleşmenin sona erdirilerek Fitch ile çalışmaya başlandığını kaydetti. Bakan, “Hali hazırda, Moody's ve Fitch kredi derecelendirme kuruluşları ile sözleşmemiz bulunmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşları ile imzalanan sözleşmelerin maliyet dahil koşulları yine sözleşme hükümlerince mahremiyet taşımaktadır” diyerek ödenen parayı açıklamadı.

"Parayı basmış notu alamamış"

CHP'li Muharrem İnce, sözleşme karşılığı 2003'ten itibaren kredi derecelendirme kuruluşlarına Türkiye'nin para ödediği bilgisinin bakanlık tarafından açıklandığını hatırlattı. Bu cevabı değerlendiren İnce şunları söyledi:

“Erdoğan bu kuruluşlara ‘parayı ver notu al' diyordu. Bu beceriksiz döneminde bu kuruluşlar ile sözleşme yapılmış, para ödenmiş ama ne kadar para ödendiği mahrem olduğu için açıklanmıyor. Bu kuruluşlara ‘bas parayı al notu' demesini biliyorsun da ne kadar para ödendiğini açıklamayı bilmiyor musun? Muhtarlar toplantısında konuşuyorsun, bu kuruluşları eleştiriyorsun ama bu kuruluşlarla gizli, mahrem anlaşmalar yaptığın ortaya çıkıyor. Bırak kurusıkı atmayı, bu kuruluşlara bu milletin vergileriyle ne kadar para ödendiğini açıkla!”