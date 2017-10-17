Başbakan Yardımcısı Şimşek: İmkânlarımız var ama yastık altında

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomik anlamda Türkiye'nin olanakları bulunduğu halde bunların değerlendirilmediğini söyledi. Şimşek, "Aslında imkânlarımız var ama atıl ve yastık altında duruyor" dedi.

Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) akademik yıl açılışında 'Küresel görünüm ve Türkiye ekonomisi: geleceğe bakış' konulu ders veren Şimşek, ekonominin toplumun her kesimini ilgilendirdiğini söyledi.

"Böyle gidersek AB ile başa baş hale geleceğiz"

Şimşek, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin iyi yönde gelişim gösterdiğini, Türkiye’nin ekonomik anlamda kendisine benzer ülkelerden daha hızlı geliştiğini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu dönemde Türkiye sadece kendi içerisinde iyi bir performans göstermiş. Böyle gidersek AB ile başa baş hale gelmiş olacağız. Üretim, hacim olarak büyümüş, satın alma gücü 2.7 kat büyümüş. Peki önümüzde dönemde ne öngörüyoruz? Geçen sene küresel kriz nedeniyle yüzde 3 büyümüş dünya. Biz de darbe gibi büyük badirelere rağmen dünya kadar büyümüş. Bu sene ise hızla toparlanıp geçen senenin üzerine çıkacağını öngörüyoruz ve 5 civarı beklentimiz var. Bazı kesimler 'Efendim büyüme bize yansımıyor' diyorlar ama sene başından bu yana 800 binden fazla kardeşimize iş bulmuşuz. Bunu konut, beyaz eşya, otomobil satışında, yurtdışına çıkan turist sayımızda görebilirsiniz. Hangi parametreyi alırsanız alın bu büyümeyi görürsünüz. Ama insanlar daha fazlasını arzuladığı için bunu fark etmiyor. İnşallah daha iyileri de olacak. Bu kadar yüksek istihdam artışı ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Daha fazla hane geliri, daha fazla üretim, daha faazla tüketim anlamına gelir yani büyümeyi geliştirir. Peki bu kadar istihdam sağlanırken neden bu kadar işsiz var? Çünkü eğitim seviyemiz hızla artıyor, nüfusumuz genç. Önceden çok sayıda insan köyde çalışıyor gibi görünüyordu. Fiilen gizli işsiz olanlar şimdi piyasaya giriyor. Eğitimle beraber kadınlar arasındaki işgücüne katılım artıyor."

"Birikimler yastık altında"

Yapılan reformlarla ekonominin hızla toparlandığını aktaran Şimşek, halkın birikimlerini yastık altında tuttuğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"O yüzden şimdi diyoruz ki, yastık altında altın tutmayın. Gelin Merkez Bankası'nda saklayalım. Bunun karşılığında da yüksek gelir verelim, çalınma riskini bertaraf etmiş olalım ve size de yılda 2.4'ün biraz üzerinde gelir sağlayalım. Yani yatırım sistemi geliştirelim, Merkez Bankamızın rezervlerini artıralım. Aslında imkanlarımız var ama imkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor."