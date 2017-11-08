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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Büyüme 3. çeyrekte çift hanelere ulaşacak

"Ekonomi aşırı ısınmıyor"

08 Kasım 2017 22:35

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretiminden sonra yaptığı açıklamada, "3. çeyrekte reel GSYH büyüme oranı büyük olasılıkla çift hanelere ulaşacak" dedi.

Eylül ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reel GSYH büyüme oranının üçüncü çeyrekte büyük olasılıkla çift haneli rakamlara ulaşacağını söyledi. Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi üretimi eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 arttı. Üçüncü çeyrekte sanayi üretiminde büyümenin yüzde 13,7 civarında olacağını, reel GSYH büyümesinin büyük olasılıkla çift hanelere ulaşacağını düşünüyorum.

"Ekonomi aşırı ısınmıyor"

Ekonomi aşırı ısınmıyor. İkinci çeyrekteki hızlı artışın ardından kredi büyümesi normalleşiyor. Konjonktüre karşı mali politika, sıkı para politikası duruşu ve yapısal reformların uygulanması makro finansal istikrarı sağlayacak"

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