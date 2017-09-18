Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bu yıl büyüme yüzde 5-6 arasında olacak

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 5 ila 6 arasında olduğunu belirterek "Yüzde 5 büyüme bu şartlarda oldukça iyi. Büyüme devam edecek. Bu yıl büyüme çok rahat şekilde muhtemelen %5 - %6 arası olacak" dedi.

Bloomberg HT'de Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran'ın sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen ve artık ihraç aşamasına gelinen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası projesi ile ilgili olarak hem tahvil alan vatandaş hem ekonomi açısından önemli bir insiyatif olacağını ve muazzam faydaları olacağını söyledi.

Yeni projenin detaylarını anlatan Şimşek şu açıklamayı yaptı:

"Altın tahvili ihracatında sistem çok basit olacak. Tahvil alan vatandaşımız hem de ekonomimiz açısından önemli olacak, faydalı olacak. Tahvili hazine çıkaracak. Bize bu konuda Ziraat Bankası yardımcı olacak. Vatandaşlarımız evinde tutulan sadece altınını Ziraat Bankası'na götürecek, eksper altını değerlendirecek sonra diyelim ki size 100 gramlık altın karşılığı bir sertifika verilecek.

Bu tahvil istediğiniz zaman tekrar altına dönüştürülecek. Bizim sloganımız aslında, 'Çeyrek getir, çeyrek götür' Bu tahvil size vade sonunda yine altınınızı iade edecek ve altın cinsinden getiri sağlayacak. Atıl duran altınların bir getirisi yok. Enflasyon karşısında bir koruma sağlıyor.

Getiri kısmını TL hesabına yapacağız vade sonunda altını tekrar iade edeceğiz. Vatandaş ne zaman isterse tahvili getirip altını alabilecek. Çok net olarak vatandaşımız karlı burada. Kamunun borcu şu an düşük. Hazinenin borçlanma sıkıntısı yok. Bazı tahminlere göre 100 milyar doları bulan altın stoku var bir yerde.

Gelin bunu sisteme koyun, ekonomi kazansın. Orada Türk bankacılık sistemini dışa bağlı olmaktan çıkaralım. Yatırımcı alsın bunu, üretim yapsın, insanlar iş bulsunlar, ihracat yapalım. Çarkların daha hızlı dönmesi için biz bu maliyete katlanacağız. Bireysel emeklilikte olduğu gibi bir model olacak. Altını da ekonomiye kazandırmak için, kaynakları artırmak için bir maliyete katlanacağız bununla ilgili."



Kefalet sigortası sistemiyle firmaların krediye erişime kolaylaşacağını belirten Şimşek "Sigortacılık sektörü daha da gelişecek, esas olarak reel sektörün teminat sorunu çözülecek...Gelişmiş ülkelerde bu sistem çok yaygın. Kefalet sigortası teminat mektubu yerine kullanılabilecek." değerlendirmesini yaptı.





"BES'te otomatik katılım tamamen başarısız değil"



Bireysel emeklilik sisteminin iyi çalıştığını belirten Şimşek "Otomatik katılımda beklentimiz yüksekti. Cayma oranı yüksek ama yine de sistem başarısız diyemeyiz. Yaklaşık 3.2 milyon katılımcı var 1 milyar lira da birikim var" dedi.



Şimşek, BES ve otomatik katılım hakkında şöyle konuştu:



"Bir kere gönüllü bireysel emeklilik oldukça başarılı gidiyor. 6.8 milyon katılımcı ve yaklaşık 72.7 milyar liralık kaynak oluştu. 9.4 milyar lirası devletin katkısı. Sistemimiz iyi çalışıyoruz. 100 lira tasarruf edin biz size 25 lira katkıda bulunalım.

Otomatik katılım da beklentimiz çok yüksekti. Pilot bölgemiz olan Bursa'da cayma oranı yüzde 10 civarı bile değildi. Şimdi otomatik katılımda cayma oranı yüksek. Bu sene başıdna devreye girdik 3.2 milyon katılımcı var. 1 milyar lira da tasarruf var. Tamamen başarısız diyemeyiz. Beklentimiz çok yüksekti. Peki niye böyle oldu? Doğrusu, kısmen gönüllü bireysel emeklilikte olanlar da otomatiğe kaydediliyor.



Onlar da iki bireysel emeklilik sisteminde olmak istemiyorlar. Bu birinci husus. İkinci olarak, başlarken bir tartışma ile başladı. Değişik muhattaplarımız var, herkes tasarruf diyince başkası yapsın oldu. Biz de belki daha güçlü kampanya yürütmemeiz lazımdı. Çalışıyorsanız devletin vereceği emekli maaşı söz konusu olacak. Devletler zorlanıyor, sadece türkiye'ye özgü bir konu değil bu. Dünyanın birçok ülkesi mevcut uzun emeklilik sisteminde zorlanıyor. Bireysel emeklilikte yüzde 60 cayma beklemiyorduk. Biz diyoruz ki vatandaşlara 'Siz biraz daha zorlayın kendinizi, biz size ilave 25 lira destek verelim.' Vatandaşın getirisi yüksek olsun diye devlet müdahale etti. Vatandaşlarımızın çoğu faizsiz seçeneği tercih ettiler. Biz burada kısa vadeli mevduat ya da katılım hesabında tutuyoruz."



Kredi Garanti Fonu sisteminin başarılı olduğunu ve devam edeceğini belirten Şimşek KGF'de kalan 50 milyar TL'lik kısmın ihracat ve yatırıma yönelmesini istediklerini kaydetti.



Büyüme beklentisi



Büyümeye ilişkin olarak ise Şimşek, "%5 büyüme bu şartlarda oldukça iyi. büyüme devam edecek. Bu yıl büyüme çok rahat şekilde muhtemelen %5 - %6 arası olacak." dedi. Türkiye'nin sıkı para politikasına mecbur kaldığını belirten Şimşek "orta vadede bunu yapısal reformlarla aşacağız." dedi.