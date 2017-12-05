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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Şimşek: BDDK üyeleri belli oldu

Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yeni üyelerinin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı

05 Aralık 2017 20:55

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu’nda kararname sürecinin tamamlandığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak” ifadesini kullandı.

Şimşek, Kurul üyeliklerine yönelik basın yayın organlarında haberlerin yer aldığını belirtti. Bakanlar Kurulu’nda, BDDK üyeliklerine atamayla ilgili kararname sürecinin tamamlandığını ifade eden Şimşek, önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

BDDK sadece 2 kişiden oluşuyor. 7 kişilik kurul üyelerinden en son İrfan Çevik’in görev süresinin dolmasıyla beraber Başkan Mehmet Ali Akben ve tek kurul üyesi OlcayTuran kalmıştı.

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