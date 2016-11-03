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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Şimşek açıkladı; yeni ÖTV sistemi nasıl olacak?

"Başkanlık sistemi en büyük reform; istikrar getirir, ekonomiye olumlu yansır"

03 Kasım 2016 18:39

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, istikrar ve ekonomik büyüme için başkanlık sisteminin önemli olduğu görüşünü savundu. Şimşek, başkanlık sistemine ilişkin referandumun kısa süre içinde yapılması gerektiğine dikkat çekti. Şimşek, otomotivde uygulanacak yeni ÖTV sistemine ilişkin ipuçları da verdi.

"Başkanlık sistemi en büyük reform"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, başkanlık sistemini değerlendirdi. "İstikrar getirir, ekonomiye olumlu yansır" dedi.

Şimşek, "Başkanlık sistemi Türkiye'nin yapabileceği en önemli reformlardan bir tanesidir.90'lı yıllarda çok partili kısa süreli koalisyonlardan, azınlık hükümetlerinden bahsediyoruz. Türkiye 2001'de tarihinin en büyük krizini yaşamıştır. Yönetimde istikrarı sağlamak, başkanlık sistemi o açıdan en büyük reformdur. İyi bir kurgu ile başkanlık sistemini oturtursak, bu idarede istikrar demektir. Bir şahıs başkan olacak, ekibini kuracak 5 yıl programını uygulayacak. Bu istikrarı garanti altına alır" diye konuştu.

"Referandum bir an önce yapılmalı"

A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, başkanlık sistemi için referandumun da bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti:

"Bir an önce Türkiye'nin hem bizim bildiğimiz rutin reformları, yani vergi, patent reformu… Hem bunları yapacak, hem de en öncelikli konuda başkanlık sistemine ilişkin reformu getirecek, bir an önce şu referandumu aradan çıkacak ve Türkiye önüne bakacak daha güçlü reformlarla Türkiye tekrar yüksek büyüme patikasına oturacak."

ÖTV'yi araba fiyatları belirleyecek

Başbakan Yardımcısı otomotivde uygulanacak yeni ÖTV sistemine ilişkin ipuçları verdi. 'Bizim vergilendirme sistemimiz motor hacmine göre, aslında bu dünyada terk edilmiş bir modeldir. Kritik eşikler belirleyeceksiniz, diyeceğiz ki, örneğin şu değeri aşan otomobil motor hacmi 1.1 dahi olsa vergide şu orana tabi olacak.'

 

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