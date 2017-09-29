Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ KKTC’de

Ali Ruhluel/ Lefkoşa 29 Eylül (DHA)- Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye geldi. Ercan Devlet Havalimanı’nda Akdağ’ı TC Büyükelçisi Derya Kanbay ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş karşıladı. Akdağ, temasları çerçevesinde ilk olarak “Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlikleri”ni ziyaret etti. Şehitlik ziyaretlerinde dua okuyan Akdağ, şehitlik kabirlerine çiçek bıraktı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, daha sonra Dipkarpaz bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Akdağ KKTC’de ki günü birlik ziyareti çerçevesinde daha sonra Girne bölgesine geçerek orada Hz. Ömer Türbesini ziyaret etti, ardından da Girne Antik Limanı’nda halkla buluştu. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ resmi temaslar kapsamımda da KKTC Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel Siber ve KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’le görüşecek. Akdağ, temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.

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Bakan Akdağ’ın KKTC ye gidişi

Bakan Akdağ’ın Ercan havalimanında karşılanması

Bakan Akdağ’ın şehitlikleri ziyareti