Başbakan Yardımcısı: Orta-alt gelirli bir ülkeden, orta-üst gelir grubuna geçtik

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AKP hükümetlerinin 2000'li yılların başında birinci nesil denilebilecek önemli reformları başarıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "Türkiye sınıf atladı. Orta-alt gelirli bir ülkeden, orta-üst gelir grubuna geçtik. Türkiye ye ilişkin maalesef çok ciddi bir algı kampanyası var. Gerçeklikle algı arasında büyük farklar var. Kişi başı milli gelirde 10 bin dolar civarında olan bana kaç ülke sayarsınız? Kaç tane gelişmekte olan ülke sayabilirsiniz? 7'yi geçmez " dedi.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 'Güney Anadolu Savunma, Havacılık ve Uzay Sistemleri Zirvesi' kapsamında düzenlenen 'Savunma Sanayi KOBİ’lerle Büyüyor: Gaziantep Buluşması'nda konuşan Şimşek, savunma sanayinin bütün ülkeler için çok kritik olduğunu belirtti.

Dünya'dan Tekin Çiçek'in haberine göre bu alanda dışa bağımlılık kadar kötü ve daha zaafiyet içeren bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Şimşek, burada mesafe katedildiğinde diğer alanlara güçlü sıçrama yapma imkanı bulunduğunu ifade etti. "Türkiye nin en önemli reformu" diye nitelendirdiği anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına işaret eden Şimşek, 2000'li yılların başında birinci nesil denilebilecek önemli reformları başarıyla hayata geçirdiklerini anlattı.

"İkinci nesil reformlar peşindeyiz"

AKP hükümetlerinin bu reformları çok güçlü şekilde uygulamaya koyduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye sınıf atladı. Orta-alt gelirli bir ülkeden orta-üst gelir grubuna geçtik. Türkiye ye ilişkin maalesef çok ciddi bir algı kampanyası var. Gerçeklikle algı arasında büyük farklar var. Türkiye'de bugün misafirleri de katarsanız nüfusu 83 milyonu aşmış, kişi başı milli gelirde 10 bin dolar civarında olan bana kaç ülke sayarsınız? Kaç tane gelişmekte olan ülke sayabilirsiniz? 7'yi geçmez. Türkiye birinci nesil reformlarla çok büyük mesafe kat etti, şimdi ikinci nesil reformlar peşindeyiz. En kritik reform da anayasa reformu" diye konuştu.

"En kritik reformlardan biri 16 Nisan'da"

Dünyanın en zengin ülkesi Amerika'nın kurulduğu günden bu yana 45'inci devlet başkanının yeni göreve başladığını anımsatan Şimşek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyetimiz 1923'te kuruldu. 65. Hükümet'te görev yapıyoruz. Seçimlerin 5 yılda bir yapıldığı bir ülkede 2248'de falan gelmesi lazım. En kritik reformlardan bir tanesi 16 Nisan'da oylanacak. Milletimiz yönetimde istikrarı artık pekiştirecek. Önümüzdeki dönemde ortalama 17 aylık-18 aylık hükümetlerle değil de inşallah 5 yıllık hükümetlerle çok daha güçlü bir performans ortaya koyabilecek. Bu anayasa değişikliği bu yapacağımız ikinci, üçüncü nesil reformların aslında bir ön koşuludur."