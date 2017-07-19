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Başbakan Yardımcısı olduğunu televizyondan öğrendi

Hakan Çavuşoğlu, kabine revizyonu sonrası Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti

19 Temmuz 2017 21:40

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni kabine değişikliği ardından Başbakan Yardımcısı oldu. Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı olduğunu televizyondan Başbakan'ın açıklamasını izlerken öğrendiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara´da bulunduğunu belirterek, "Başbakan Yardımcısı olduğumu Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıklamasını izlerken öğrendim. Arkadaşlarımla birlikte izliyorduk. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Görev bölümü ile ilgili ayrıntıları henüz bilmiyorum. Hayırlısı olsun" dedi.

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