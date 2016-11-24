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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: AP’nin kararı popülist ve dar görüşlü

AP'nin aldığı kararın bağlayıcılığı bulunmasa da AB liderlerine ‘tavsiye’ niteliği taşıyor

24 Kasım 2016 21:52

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AP’nin Tükiye’ye kararını ‘popülist ve dar görüşlü’ olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını öngören metni kabul etmesini kişisel Twitter hesabından değerlendiren Şimşek, kararın Türkiye ve bölgedeki gerekli reformlar için de ‘cesaretlendirici’ olmadığını söyledi. Şimşek, kararla ilgili olarak, 'popülist, dar görüşlü, umut kırıcı ve zarar verici' ifadelerini kullandı.

​AP'de bugün yapılan oylamada, Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak dondurulmasını içeren karar 37'ye karşı 479 oyla kabul edilmişti. Kararın bağlayıcılığı bulunmasa da AB liderlerine ‘tavsiye’ niteliği taşıyor.

 

 

 

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