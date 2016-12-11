Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Oklar PKK'yı gösteriyor

Başbakan Yardımcısı Nuan Kurtulmuş, İstanbul Dolmabahçe ve Maçka'daki bombalı saldırılara ilişkin olarak "Araçtan yola çıkarak hareket ettiğimiz zaman oklar PKK'yı gösteriyor" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Belli ki üzerinde çalışılmış ve planlanmış bir senaryo. Soruşturma tamamlandığı zaman da resmi açıklama yapılacak. Şu an için kesin bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Beşiktaş taraftarı stattan çıktıktan sonra, en son Bursaspor taraftarı da çıkartılıyor... Son derece rutin, güvenliği sağlayan çevik kuvvet mensubu polislerimizin toplanma yerleri hedef alınıyor. Yani doğrudan doğruya hedef polisin kendisidir, polis teşkilâtımızdır. Türkiye şu anda terörle mücadele etmiyor, terörle savaşıyor."