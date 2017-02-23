Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan İstanbul Valisi Şahin’e yalanlama

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'tan Suriyelilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili art arda iki farklı açıklama geldi. Vali Şahin, “Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı” derken; Başbakan Yardımcısı Kaynak, “16 Nisan'a kadar yok” dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, KADEM ile AFAD arasında Suriyeli mültecilere yönelik protokol töreninde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra değerlendirileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara'ya gönderildiğini açıklamıştı.

Vali Şahin'den yeni açıklama

Vali Şahin, Kaynak'ın açıklamasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi:

"İstanbul’da şuana kadar kaydedilenler ile birlikte 540 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Hükumetimiz de bu konuda açıklamalar yaptı. Bunlardan nitelikli olan kişilerin ülkemize vatandaş olarak kazandırılması konusunda bir irade ve karar beyan etti. İstanbul’da şuana kadar 2 bin aile ile ilgili hazırlık yapılarak İçişleri Bakanlığına dosya halinde gönderildi.

"Tabi bundan sonrasında bakanlığımızın takdiri ile vatandaşlık sağlanabilecek. Bu daha önceden başlamış bir çalışmaydı. Kaldı ki bu dosyaların işlem süreci itibari ile de sayın Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın açıkladığı gibi bu dosyaların incelenmesi bir müddet zaman alacak gibi görünüyor. Tabi bunun takdiri de Bakanlığımıza aittir.

"İstanbul’da yaşayan yabancı vatandaşların kayıt altına alınması yönünde yapılan çalışmaları da değerlendiren Vali Şahin, "Yasal olmayan şekilde İstanbul’a gelen ve İstanbul’da ikamet eden insanların güvenliği bakımından ve genel asayiş düzen bakımından sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunlarında çözümü noktasında bir tespit yapma ihtiyacımız vardı. Sadece bu söylediklerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yabancı kişilerle ilgili başka bir amaç güdülmemektedir.