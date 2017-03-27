Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan İran'a 'mülteci' cevabı: Yanlış tercüme yapıldığını düşünüyorum

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "İran'dan 3 milyon mülteci Türkiye'ye gelebilir" sözlerine Tahran'dan gelen tepki açıklamasına yanıt verdi. "İran'a yanlış tercüme yapıldığını düşünüyorum, sözlerim bağlamından kopartıldı" diyen Kaynak, "Ben İran'dan 3 milyon mülteci gelecek demedim, orada böyle bir potansiyel olduğunu bunun bizim tarafımızdan başarıyla engellediğini belirttim" ifadesini kullandı.

Tahran yönetimi, Kaynak'ın açıklaması için "alakasız ve tuhaf" tepkisi göstermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İran ırkçılığı bölgede yayılmacı politikalarıyla geliştirmektedir" sözlerinin "Kabul edilemez" olduğu belirtilmişti.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaynak,

İran tarafına yanıt olarak şunları söyledi:

"Avrupa kendi güvenliğinin Türkiye'den başladığını bilmelidir ve ona göre hareket etmelidir. Şunu ifade ettim; 'Sadece Suriyeli göçmenler meselesi değil; Türkiye, İran'ın daha doğusundan gelip, İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye kalkışan, bunun için çaba gösteren bir başka mülteci sorununu engelliyor' dedim. Bizim İran sınırımızda, Van'da, Ağrı'da, Iğdır'da kolluk kuvvetlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarmamızın, Emniyet teşkilâtımızın en önemli faaliyet alanlarından biri bu olmuştur. 2016 yılında 30 bin düzensiz göçmenin Türkiye'ye üzerinden Avrupa'ya gitmesini engelledik. Bu insanları yakaladık. Bu yılın ilk 3 ayında da yine 3 bin civarında... Bu mücadeleyi yaptığımızı ortaya koydum. Yoksa 'Türkiye'ye İran'dan yeni bir göç dalgası bekliyoruz, bu yeni göç için hazırlıklıyız'... Asla böyle bir şey söylemedim, 'Türkiye'ye 3 milyon mülteci gelebilir' de demedim."

"'İran düzensiz göçü tahrik,

teşvik ediyor' falan demedim ki"

"Benim söylemim tam da budur, 'Türkiye, İran'ın doğusundan gelip, İran üzerinden Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya geçebilecek düzensiz bir göç hareketini de başarıyla engelliyor'. Tam söylediğim budur. Evet başarıyla engelliyor. İran tarafının açıklamasına gelince, İran tarafının da bu açıklamayı yanlış tercüme ettiğini düşünüyorum. Ben 'İran bir düzensiz göçü tarik ediyor, teşvik ediyor' falan demedim ki. İran tarafı biz yıllardan beri en fazla mülteciyi yönetiyoruz, çok başarılıyız, Türkiye'nin aklına ihtiyacımız yok' demiş. Tabii herkes aklının hayrını görsün. Benim söylediğim tam da budur, 'İran üzerinde Türkiye'ye gelecek, İran'ın daha doğusundan, Afrika'nın daha doğusundan, Afganistan'dan, Burma'dan, Pakistan'dan, Orta Asya'dan gelebilecek ve bunu engellediğimiz 3 milyon kişilik düzensiz göçmenden, bir başka kitleden bahsediyorum. Bununla ilgili Türkiye gerekli mücadelesini başarıyla yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Asla bu düzensiz göç için kapılarımızı gevşetmeyeceğiz, sınırlarımızı gevşetmeyeceğiz. Zaten bu yaza kadar hükümetimizin İran sınırımızda da ülke güvenliğimiz için, sınır güvenliğimiz için yapmaya karar verdiği güvenlikli duvar inşatları tamamlanmış olacaktır."