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Başbakan Yardımcısı Kaynak: Trump'ın vize yasağı ABD'nin kendi tarihini inkâr olur

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da, karar için "Rencide edici" demişti

01 Şubat 2017 13:23

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye karşı vize yasağına ilişkin olarak, "Bu uygulama ABD'nin kendi tarihini inkâr olur" dedi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da, karar için "Rencide edici. Tekrar gözden geçirileceğini ümit ediyoruz" demişti.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Veysi Kaynak, anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini ilişkin Kaynak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor."

"10-20 bin seçmenle
referandum neticesi değiştirilemez"

'10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı Kaynak, "50 küsur milyon seçmenin olduğu bir ülkede, 10-20 bin seçmenle referandumun neticesinin değiştirilmesini düşünmek en hafif tabirle, büyük bir safdillik olur. 10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez. Bunlar gereksiz vehimlerdir." dedi.

"Almanya, Türkiye'nin başına bela olan
her türlü teröriste kucak açmış bir ülke"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, şunları söyledi:

"Almanya'da evet mülteci meselesi var, Almanya'da bizim başka dertlerimiz var. Almanya hem PKK teröristlerine hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülkedir. En son darbecilerin önemli aktörleri, yargı ayağı Almanya'da misafir ediliyor ve Almanya, Yunanistan'la AB içerisinde en iyi ilişkiler kurabilen, Yunanistan'a ekonomik açıdan büyük destekler vermesini sağlayan bir ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri, bizzat darbeye katılan, bizzat helikopterimizi alıp Yunanistan'a o helikopterle kaçan darbeci askerleri vermemesiyle, Almanya'nın darbeci yargıçları ve savcıları, diğer PKK teröristleri vermemesi arasında bir fark yoktur."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı incelemeye ilişkin Kaynak, "Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir." ifadesini kullandı.

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Veysi KaynakhükümetABDnin kendi tarihiinkar olur

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