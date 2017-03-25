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Başbakan Yardımcısı Kaynak: Demokrat, adil ve hukuk devleti olmayan devlet herkese zulmeder

"Övünerek söylüyoruz, İstanbul'da cemevi sayısı Erdoğan belediye başkanı olmasından itibaren hızlıca arttı"

25 Mart 2017 22:27

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Biz övünerek söylüyoruz, İstanbul'da cemevi sayısı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olmasından itibaren hızlıca arttı. Yani birdi, ikiydi 99'a çıktı. Bu bizim samimiyetle düşüncemiz. Herkes nasıl inanıyorsa o inancının gereklerini ona göre yapabilmeli." dedi. Kaynak "Demokrat, adil ve hukuk devleti olmayan devlet herkese zulmeder" diye konuştu.

Kaynak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Alevi Kültür Derneği ve Cemevini ziyaret ederek, burada, dernek başkanı Hasan Hüseyin Değirmenci, Alevi dedesi Ercan Kazım Özer, dernek yönetimi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cemevi sayısının arttığını dile getiren Kaynak, "Biz övünerek söylüyoruz, İstanbul'da cemevi sayısı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olmasından itibaren hızlıca arttı. Yani birdi, ikiydi 99'a çıktı. Bu bizim samimiyetle düşüncemiz. Herkes nasıl inanıyorsa o inancının gereklerini ona göre yapabilmeli." şeklinde konuştu.

 

"Semah da Kur'an öğretimi de tarihte yasaklandı"

 

Sünni mezhebe inanan insanların peygamberden öğrendikleri şekilde ezanlarının okunmasının yasaklanmasının "Dersim"in bombalanmasının aynı tarihte olduğunu söyleyen Kaynak, şunları kaydetti:

"Semah yasaklandı, görünür şekilde yapılamadı ama Kur'an öğrenimi de yasaklandı. Bunlar hep aynı tarihte yasaklandı. Dolayısıyla demokrasiden uzaklaşıldıkça baskı ve zulüm şu taraf, bu taraf dinlemiyor. 12 Eylül'de ne diyordu adam, 'bir sağdan bir soldan astım' diyordu. Adalet bunu gerektirdiği için değil, 'bir sağdan bir soldan astım ki eşitlik olsun.' Yani eşitliğe bakıyor, adalete bakmıyor. Ben samimiyetle söylüyorum bizim çok çok yıllarca acısını unutmayacağımız Maraş'ta bir hadise yaşadık. O hadiseyi saymazsak, o hadiseyi yok sayalım manasında demiyorum. O hadiseyi saymazsak aslında Maraş barış içerisinde ne kadar güzel yaşanan bir şehir, çok açık bir mecra. Barış içerisinde herkes yaşıyor, birbiriyle akraba oluyor, alışveriş yapıyor, en önemlisi de dost oluyor."

 

"Ne cami kalmış dokunulmayan, ne cemevi"

 

"Demokrat, adil ve hukuk devleti olmayan devlet herkese zulmeder" ifadesini kullanan Kaynak, gayrimüslim azınlığın Lozan ile de teminat altına alınmış mallarını kanun çıkartarak iade ettiklerini söyledi.

"Kiliseler, havralar, sinagoglar, tüm bunlar çok değerli, cemevi bunlardan daha mı uzak olmalı? Ben bunu hep söylerim." diyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Cemevi bizim inancımızın bir başka şekilde kendisini ifade ettiği mekanlardır. Devlet yıpratmamak, söylememek gerekir ama sadece Kahramanmaraş'ta satılan cami sayısı 35. Tespit edilebilen bu. Yani ne cami kalmış dokunulmayan, ne cemevi, ne kilise, ne havra kalmış." değerlendirmesinde bulundu.

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