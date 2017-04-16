Başbakan Yardımcısı Kaynak: Beklediğimiz oyu alamadık

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne ilişkin referandumdaki resmi olmayan sonuçları değerlendirdi. Reuters'ın haberine göre Kaynak, bekledikleri kadar oy alamadıklarını dile getirdi.

Kaynak, AKP İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kararı ne olursa olsun, başlarının tacı yapacaklarını belirtti.

CNN Türk'ün haberine göre, yola çıkarken, "Söz de karar da milletin" dediklerini anımsatan Kaynak, önceden tahminlerini söylediğini, şu ana kadar çok yanılmadığının anlaşıldığını belirtti.

Milletin istikrarlı bir Türkiye için, istikrarını sürekli kılacak bir Türkiye için, güçlü bir hükümet sistemi için ve güçlü bir Meclis için evet diyeceğinin anlaşıldığını vurgulayan Kaynak, "Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta sandıkların yüzde 75'inden fazlası açıldı. İlk veriler şu anda yüzde 75 civarında. Bu artık eksiye dönmez.Türkiye'de zannediyorum sandıkların batı illeri gelmedi ama yüzde 17-18 açıldı. Bu açılan sandıklar bizim referandum için 'evet' için gerekli olan yüzde 50 çoğunluğu aşabileceğimi gösteriyor. Açılan sandıklar bize bir fikir verir ama bu fikir sonuna kadar böyle çıkar demek mümkün değil. Rakamlarda oynamalar olur." diye konuştu.